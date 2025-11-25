ETV Bharat / state

हरियाणा की सरकारी भर्तियों में अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र होंगे अमान्य, HC की डिवीजन बेंच ने दिया फैसला

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

पंचकूला: हरियाणा की सरकारी भर्तियों में विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र अमान्य होंगे. नतीजतन बाद में जारी किया गया प्रमाण पत्र न तो पात्रता सिद्ध कर सकता है और न ही किसी प्रकार की छूट का आधार बन सकता है. यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनाया है. डिवीजन बेंच ने यह कहा: कोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि अपरिवर्तनीय होती है. अदालत ने कहा कि आरक्षण के लाभ के लिए जरूरी सभी पात्रता प्रमाण पत्र विशेषकर बीसी-ए, बीसी-बी और ईडब्ल्यूएस विज्ञापन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार के पास होना अनिवार्य है. यदि प्रमाण पत्र इसके बाद जारी होता है तो वह न पात्रता सिद्ध कर सकता है और न ही किसी प्रकार की छूट का आधार बन सकता है. सिंगल बेंच के फैसले को पलटा: डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द किया है, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण का लाभ देने की अनुमति दी गई थी. यह मामला हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 21 जून 2024 को जारी उस विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के 805 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे.