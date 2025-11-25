हरियाणा की सरकारी भर्तियों में अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र होंगे अमान्य, HC की डिवीजन बेंच ने दिया फैसला
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकारी भर्तियों में प्रमाण पत्रों के बारे में अहम फैसला दिया है.
Published : November 25, 2025 at 4:02 PM IST
पंचकूला: हरियाणा की सरकारी भर्तियों में विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र अमान्य होंगे. नतीजतन बाद में जारी किया गया प्रमाण पत्र न तो पात्रता सिद्ध कर सकता है और न ही किसी प्रकार की छूट का आधार बन सकता है. यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनाया है.
डिवीजन बेंच ने यह कहा: कोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि अपरिवर्तनीय होती है. अदालत ने कहा कि आरक्षण के लाभ के लिए जरूरी सभी पात्रता प्रमाण पत्र विशेषकर बीसी-ए, बीसी-बी और ईडब्ल्यूएस विज्ञापन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार के पास होना अनिवार्य है. यदि प्रमाण पत्र इसके बाद जारी होता है तो वह न पात्रता सिद्ध कर सकता है और न ही किसी प्रकार की छूट का आधार बन सकता है.
सिंगल बेंच के फैसले को पलटा: डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द किया है, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण का लाभ देने की अनुमति दी गई थी. यह मामला हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 21 जून 2024 को जारी उस विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के 805 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे.
विज्ञापन में अंतिम तिथि का था उल्लेख: इस विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख था कि 12 जुलाई 2024 तक बीसी-ए, बीसी-बी और ईडब्लूएस सहित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र उम्मीदवारों के पास मौजूद होने चाहिए. इस अंतिम तिथि के बाद जारी कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होने की बात का उल्लेख किया गया था. लेकिन कई उम्मीदवारों ने या तो पुराने वर्षों के जारी प्रमाणपत्र अपलोड किए थे या फिर अंतिम तिथि के बाद नए प्रमाण पत्र बनवाकर प्रस्तुत किए. जबकि आयोग द्वारा नियमों का पालन नहीं होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया गया था. इससे नाराज उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिकाएं दायर कर तर्क दिया कि उनकी वास्तविक पात्रता अंतिम तिथि से पहले ही मौजूद थी, भले ही प्रमाण पत्र बाद में जारी हुआ हो. मामले में सिंगल बेंच ने इस दलील को स्वीकार करते हुए अंतिम तिथि को कठोर शर्त नहीं मानते हुए प्रमाण पत्र को मात्र औपचारिकता बताया.
फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील: हरियाणा लोक सेवा आयोग ने इस आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की. आयोग द्वारा कहा गया कि "बीसी-ए, बी सी-बी और ईडब्लूएस पात्रता स्थिर तथ्यों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि वे संबंधित वित्तीय वर्ष की आय और संपत्ति के आधार पर तय होते हैं. इस कारण इन प्रमाण पत्रों को साधारण दस्तावेज नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे पात्रता का साक्ष्य होते हैं."