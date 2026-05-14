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सफल सीएम का सर्टिफिकेट : राजनाथ बोले- मेरा पक्का विश्वास है कि भजनलाल के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ रहा है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा- भजनलाल शर्मा का नाम सफल और कामयाब मुख्यमंत्री के रूप में लिया जाएगा.

Defense Minister and CM Bhajanlal
रक्षा मंत्री राजनाथ और सीएम भजनलाल (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 8:30 PM IST

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जोधपुर: बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में फेर बदल होने से राजस्थान को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर तो प्रदेश में मुख्यमंत्री तक बदलने की बात हो रही है, लेकिन इन साब बातों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सफलतम मुख्यमंत्री बनने का सर्टिफिकेट दे दिया.

गुरुवार को जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत की प्रतिमा के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि 2023 में मैं यहां केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर आया था. तब यहां के विधायकों ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुना था. दो साल से राजस्थान प्रगति के हर पैरामीटर पर खरा उतर रहा है. कोई माने या न माने, लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि इनके नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है. ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं भी राजनीति क्षेत्र में हूं और मुख्यमंत्री भी रहा हूं.

रक्षा मंत्री का सीएम भजनलाल को लेकर बड़ा बयान, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे : रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम भजनलाल शर्मा कर रहे हैं, गांव तक जाकर अपने माध्यम और कार्यकर्ताओं के माध्यम से संवाद स्थापित कर रहे हैं. मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि एक सफल और कामयाब मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा का नाम लिया जाएगा.

पढ़ें : जोधपुर में भैरोसिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण, राजनाथ सिंह बोले- वो राजनीति नहीं, समाज सेवा करते थे

मंच पर बजती रही तालियां : रक्षा मंत्री राजनाथ जब प्रदेश सरकार के कार्यों और मुख्यमंत्री के नेतृत्व की तारीफ कर रहे थे, उस दौरान मंच पर तालियां बस्ती रही और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाथ जोड़ते रहे. रक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख पानी के कनेक्शन थे, जो अब 60 लाख हो गए हैं.

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