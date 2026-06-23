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CSJMU में 'AI फॉर मीडिया" सर्टिफिकेट कोर्स शुरू, 12वीं पास छात्रों को मिलेगी हाईटेक मीडिया की पढ़ाई

CSJMU में 'AI फॉर मीडिया" सर्टिफिकेट कोर्स शुरू ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और पत्रकारिता के क्षेत्र में आते तकनीकी बदलावों को देखते हुए छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने एक बड़ा कदम उठाया है. विश्वविद्यालय का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग आगामी शैक्षणिक सत्र जुलाई 2026 से 'सर्टिफिकेट कोर्स इन एआई फॉर मीडिया' शुरू करने जा रहा है, ताकि छात्र आधुनिक तकनीकों से अपडेट रह सकें. CSJM यूनिवर्सिटी का यह कोर्स छात्र-छात्राओं और कार्यरत पत्रकारों को मीडिया उद्योग में तेजी से बढ़ रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग और उससे जुड़ी तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा. विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ. दिवाकर अवस्थी ने बताया कि इस कोर्स का मकसद छात्रों को भविष्य की मीडिया चुनौतियों के लिए तैयार करना और उन्हें आधुनिक न्यूज़रूम की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है. उन्होंने बताया कि सिलेबस में कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट निर्माण, डिजिटल स्टोरीटेलिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा जर्नलिज्म, डेटा एनालिटिक्स, फेक न्यूज डिटेक्शन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड न्यूज जनरेशन समेत विभिन्न एआई आधारित मीडिया टूल्स के उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके अतिरिक्त मीडिया में एआई के जिम्मेदार एवं नैतिक उपयोग, कॉपीराइट, डेटा सुरक्षा और पत्रकारिता मूल्यों से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को भी सिलेबस में शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि पहले चरण में 20 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा. 12वीं पास करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं. आधुनिक तकनीकों से रूबरू होंगे छात्र