CSJMU में 'AI फॉर मीडिया" सर्टिफिकेट कोर्स शुरू, 12वीं पास छात्रों को मिलेगी हाईटेक मीडिया की पढ़ाई
इसमें वीडियो एडिटिंग, डेटा जर्नलिज्म, डेटा एनालिटिक्स, फेक न्यूज डिटेक्शन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड न्यूज जनरेशन आदि की ट्रेनिंग की जाएगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 3:19 PM IST
कानपुर: डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और पत्रकारिता के क्षेत्र में आते तकनीकी बदलावों को देखते हुए छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने एक बड़ा कदम उठाया है. विश्वविद्यालय का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग आगामी शैक्षणिक सत्र जुलाई 2026 से 'सर्टिफिकेट कोर्स इन एआई फॉर मीडिया' शुरू करने जा रहा है, ताकि छात्र आधुनिक तकनीकों से अपडेट रह सकें.
CSJM यूनिवर्सिटी का यह कोर्स छात्र-छात्राओं और कार्यरत पत्रकारों को मीडिया उद्योग में तेजी से बढ़ रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग और उससे जुड़ी तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा. विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ. दिवाकर अवस्थी ने बताया कि इस कोर्स का मकसद छात्रों को भविष्य की मीडिया चुनौतियों के लिए तैयार करना और उन्हें आधुनिक न्यूज़रूम की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है.
उन्होंने बताया कि सिलेबस में कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट निर्माण, डिजिटल स्टोरीटेलिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा जर्नलिज्म, डेटा एनालिटिक्स, फेक न्यूज डिटेक्शन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड न्यूज जनरेशन समेत विभिन्न एआई आधारित मीडिया टूल्स के उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके अतिरिक्त मीडिया में एआई के जिम्मेदार एवं नैतिक उपयोग, कॉपीराइट, डेटा सुरक्षा और पत्रकारिता मूल्यों से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को भी सिलेबस में शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि पहले चरण में 20 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा. 12वीं पास करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं.
आधुनिक तकनीकों से रूबरू होंगे छात्र
कोर्स के दौरान छात्रों को उन अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जाएगा, जिनका उपयोग मौजूदा समय में विश्व के बड़े मीडिया संस्थान कर रहे हैं. छात्र-छात्राओं को उन एआई प्लेटफॉर्म और टूल्स के माध्यम से कंटेंट राइटिंग, रिसर्च, ऑडियो-वीडियो प्रोडक्शन और डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट का व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाएगा. इससे छात्र मीडिया उद्योग में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे. विशेषज्ञों का मानना है यह कोर्स छात्र-छात्राओं को पारंपरिक पत्रकारिता और आधुनिक तकनीक के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में मदद करेगा.
इसको लेकर सीएसजेएमयू के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा, “सर्टिफिकेट कोर्स इन एआई फॉर मीडिया शुरू करने का हमारा उद्देश्य केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना है. यह कोर्स छात्रों को नई तकनीकों से जोड़ते हुए उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा. हमें विश्वास है कि यह पहल पत्रकारिता शिक्षा को नई दिशा प्रदान करेगी और मीडिया उद्योग को तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराएगी.”
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