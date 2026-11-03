ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का शानदार मौका, शुरू हुआ खगोल विज्ञान सर्टिफिकेट कोर्स, यहां करें आवेदन
इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ कराने जा रहा खगोल विज्ञान सर्टिफिकेट कोर्स
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:25 PM IST
गोरखपुर: ऐसे छात्र-छात्राएं, शिक्षक और खगोल प्रेमी जो तारा, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और आकाशगंगाओं समेत खगोलीय घटनाओं में रुचि रखते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में खासी दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए यह खबर बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि जल्द ही यहां खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होने वाला है.
दरअसल, इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ की तरफ से खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम– स्तर प्रथम का आयोजन किया जा रहा है. यह 15 दिवसीय अल्पकालिक पाठ्यक्रम 15 नवम्बर से 25 दिसम्बर 2026 के मध्य आयोजित होगा.
इस कोर्स का उद्देश्य विद्यार्थियों में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी की मूलभूत अवधारणाओं से परिचित कराना है. साथ ही, उन्हें आधुनिक खगोलीय प्रेक्षण तकनीकों और दूरबीन के उपयोग समेत अन्य जानकारी देनी है. इसके लिए क्लास हर शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में ऑफलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी.
कोर्स में छह प्रमुख विषय के जुड़े क्षेत्रों की जानकारी दी जाएगी, जिसमें सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, तारा, तारामंडल की पहचान, तारों का जीवन चक्र, आरेख, खगोलीय निर्देशांक प्रणाली, राइट एसेन्शन एवं डिक्लिनेशन, सूर्य, सौर कलंक, सौर ज्वालाएं, सौर पवन एवं ग्रहण, दूरबीन की जानकारी, रात्रिकालीन आकाश का प्रत्यक्ष अवलोकन समेत अन्य व्यावहारिक गतिविधियां शामिल हैं.
इस कोर्स के संबंध में गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के खगोलविद अमरपाल सिंह ने जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इसमें विज्ञान विषयों से स्नातक या परास्नातक के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन खगोलिकी में रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रवेश ले सकता है. इच्छुक अभ्यर्थी इस लिंक https://forms.gle/KXfZs58Vt6VfiZSC8 के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं.
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