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ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का शानदार मौका, शुरू हुआ खगोल विज्ञान सर्टिफिकेट कोर्स, यहां करें आवेदन

प्रतीकात्मक चित्र ( (Photo Credit; Astronomer Amar Pal Singh) )

गोरखपुर: ऐसे छात्र-छात्राएं, शिक्षक और खगोल प्रेमी जो तारा, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और आकाशगंगाओं समेत खगोलीय घटनाओं में रुचि रखते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में खासी दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए यह खबर बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि जल्द ही यहां खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होने वाला है.

खगोल विज्ञान सर्टिफिकेट कोर्स (Photo Credit; ETV Bharat) दरअसल, इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ की तरफ से खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम– स्तर प्रथम का आयोजन किया जा रहा है. यह 15 दिवसीय अल्पकालिक पाठ्यक्रम 15 नवम्बर से 25 दिसम्बर 2026 के मध्य आयोजित होगा.