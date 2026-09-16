झारखंड में SIR पर CEO का प्रशिक्षण सत्र, आधार सत्यापन और दावा-आपत्ति पर विस्तृत दिशा-निर्देश
झारखंड SIR में डॉक्यूमेंट सत्यापन कार्य निर्धारित समय पर पूरी करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 16, 2026 at 6:37 PM IST
रांची: राज्य में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है. इसके तहत दावा-आपत्ति एवं दस्तावेज सत्यापन को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के सभी जिलों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी शामिल हुए. इसमें प्रशिक्षण-सह-शंका निवारण सत्र भी आयोजित किया गया.
आधार सत्यापन और दस्तावेज प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी
इस मौके पर आधार से संबंधित सत्यापन के विभिन्न पहलुओं एवं दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई. UIDAI, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के निदेशक नीरज कुमार ने आधार से संबंधित सत्यापन के विभिन्न तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक पहलुओं के संबंध में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया. साथ ही प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान भी किया गया.
निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि SIR के तहत प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई तथा दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक दावे एवं आपत्ति का नियमानुसार परीक्षण करते हुए मतदाता सूची की शुद्धता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना सभी संबंधित पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.
उन्होंने निर्देश दिया कि ERO, AERO एवं Additional AERO अपने-अपने क्षेत्र में दस्तावेज सत्यापन एवं सुनवाई से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी प्रशिक्षण में दी गई जानकारी से अवगत कराएं, ताकि जमीनी स्तर पर प्रक्रिया के क्रियान्वयन में एकरूपता बनी रहे और किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो.
निर्धारित समय-सीमा में कार्यों का निष्पादन
सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में निर्देशित करते हुए कहा कि दावा-आपत्ति एवं दस्तावेज सत्यापन से संबंधित कार्यों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं.
एसआईआर का मुख्य उद्देश्य
उन्होंने कहा कि SIR का उद्देश्य कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे तथा कोई अपात्र अथवा विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल न हो, यह सुनिश्चित करना है. इसी उद्देश्य के अनुरूप दावा-आपत्ति, सुनवाई एवं दस्तावेज सत्यापन की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के तहत संपादित की जानी है.
दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई
के रवि ने कहा कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने अथवा सुधार कराने के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है. राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से दूसरी एवं अंतिम बार दावा-आपत्ति का अवधि विस्तार किया गया है. सभी मतदाता, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, बीएलए, बीएलओ एवं निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मी पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची से जुड़ने के लिए इसमें सहयोग करें.
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