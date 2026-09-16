ETV Bharat / state

झारखंड में SIR पर CEO का प्रशिक्षण सत्र, आधार सत्यापन और दावा-आपत्ति पर विस्तृत दिशा-निर्देश

रांची: राज्य में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है. इसके तहत दावा-आपत्ति एवं दस्तावेज सत्यापन को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के सभी जिलों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी शामिल हुए. इसमें प्रशिक्षण-सह-शंका निवारण सत्र भी आयोजित किया गया.

आधार सत्यापन और दस्तावेज प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी

इस मौके पर आधार से संबंधित सत्यापन के विभिन्न पहलुओं एवं दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई. UIDAI, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के निदेशक नीरज कुमार ने आधार से संबंधित सत्यापन के विभिन्न तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक पहलुओं के संबंध में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया. साथ ही प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान भी किया गया.

सीईओ का बयान (ETV Bharat)

निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि SIR के तहत प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई तथा दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक दावे एवं आपत्ति का नियमानुसार परीक्षण करते हुए मतदाता सूची की शुद्धता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना सभी संबंधित पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.

उन्होंने निर्देश दिया कि ERO, AERO एवं Additional AERO अपने-अपने क्षेत्र में दस्तावेज सत्यापन एवं सुनवाई से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी प्रशिक्षण में दी गई जानकारी से अवगत कराएं, ताकि जमीनी स्तर पर प्रक्रिया के क्रियान्वयन में एकरूपता बनी रहे और किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो.

निर्धारित समय-सीमा में कार्यों का निष्पादन