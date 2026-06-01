‘जो करना है कर लो’ कहने वाला जनपद CEO सस्पेंड, दुर्ग के जन समस्या निवारण शिविर में की थी बदतमीजी
जनपद सीईओ रूपेश कुमार पांडेय को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत दोषी पाया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 1, 2026 at 2:30 PM IST
दुर्ग: बीते दिनों जनपद सीईओ रूपेश कुमार पांडेय का एक वीडियो वायरल हुआ. वायरल वीडियो में जनपद पंचायत सीईओ ग्रामीण से बहस के दौरान कह रहे हैं कि जो करना है कर लो मुझे किसी बात की चिंता नहीं. जनपद पंचायत सीईओ के इस गैर जिम्मेदारा व्यवहार को देखते हुए उन्हे शासन ने सस्पेंड कर दिया है.
जनपद CEO रूपेश कुमार पांडेय सस्पेंड
दरअसल, कुछ दिन पहले थनौद गांव में ग्रामीणों और किसानों की मदद के लिए जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था. आयोजन के दौरान एक ग्रामीण किसी बात को लेकर जनपद पंचायत सीईओ से सवाल करता है. ग्रामीण का सवाल सुनते ही वो भड़क जाते हैं. वो तेज आवाज में कहते हैं कि जो करना है कर लो मुझे किसी बात का भय नहीं. सवाल पूछने वाला ग्रामीण जो बीजेपी ग्रामीण मंडल का महामंत्री भी है, पुराण देशमुख बार बार निवेदन कर रहा है कि उसके द्वारा मांग गई जानकारी को वो देख लें.
सुशासन तिहार शिविर के दौरान की थी बदतमीजी
जानकारी के मुताबिक, थनौद गांव में सुशासन तिहार शिविर के दौरान सामुदायिक भवन के लिए राशि जारी करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. बीजेपी नेता पुराण देशमुख ने आरोप लगाया था कि जिस भवन पर पहले स्टे लगाया गया था, उसके लिए फिर से राशि कैसे जारी कर दी गई. इस पर जनपद पंचायत CEO रूपेश कुमार पांडेय ने कहा था कि स्टे हट चुका था, इसलिए नियमानुसार राशि जारी की गई. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस बढ़ गई. विवाद के दौरान CEO का गुस्सा भी कैमरे में कैद हुआ.
मौके पर ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी रहे थे मौजूद
घटना के समय दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी मौके पर मौजूद थे. वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेताओं और स्थानीय लोगों ने अधिकारी के व्यवहार पर सवाल उठाए. मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार ने सोमवार को रूपेश कुमार पांडेय के निलंबन का आदेश जारी कर दिया. साथ ही जनपद पंचायत दुर्ग के CEO का अतिरिक्त प्रभार जिला पंचायत दुर्ग में पदस्थ प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी महेंद्र कुमार जांगड़े को सौंपा गया है. अगले आदेश तक वे दोनों जिम्मेदारियां संभालेंगे.
निलंबन आदेश में कही गई बातें
संभागायुक्त दुर्ग द्वारा जारी निलंबन आदेश में लिखा गया है कि कलेक्टर दुर्ग से प्राप्त प्रस्ताव एवं ग्राम थनौद में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में सीईओ द्वारा आम जनता से अशिष्ट व्यवहार होना स्पष्ट हुआ है. शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार एवं शिविर में कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही तथा अशिष्टतापूर्ण व्यवहार किया गया, यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत है. इस संबंध में संभागायुक्त दुर्ग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया.
जिसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत प्रत्येक शासकीय सेवक को सदैव पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यपरायण रहना है तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, जो शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय हो। नियम 3-क के खण्ड (क) के अनुसार, कोई भी शासकीय सेवक अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा.
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