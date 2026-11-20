झरिया में SIR प्रक्रिया के दौरान वोटरों के सत्यापन में लापरवाही उजागर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जताई नाराजगी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने झरिया विधानसभा के तीन मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और एसआईआर की स्थिति से अवगत हुए. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद.
Published : November 20, 2026 at 10:25 PM IST
धनबाद: झरिया में कोयला खनन के कारण बार-बार विस्थापित हुए लोगों को मतदाता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया में लापरवाही सामने आई है.
शुक्रवार को झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने झरिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान डोर-टू-डोर सत्यापन में कई खामियां पाई गईं. जांच में ऐसे पात्र भारतीय नागरिक भी सामने आए, जिनके पास जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है. इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए.
सीईओ ने झरिया के तीन बूथों का निरीक्षण किया
झरिया में कोयला खनन और लगातार विस्थापन के कारण मतदाता सूची को दुरुस्त करना निर्वाचन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शुक्रवार को झरिया विधानसभा क्षेत्र के तीन मतदान केंद्रों का जायजा लिया. इनमें भेदाकाटा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, इंडस्ट्री कोलियरी मध्य विद्यालय और विक्ट्री प्राथमिक विद्यालय शामिल है. निरीक्षण के दौरान उन्होंने वर्तमान में रह रहे लोगों के साथ विस्थापित परिवारों के मतदाता सत्यापन की स्थिति की जानकारी ली. साथ ही बीएलओ के घर-घर जाकर किए जा रहे सर्वे और दस्तावेजों के संग्रह की भी समीक्षा की.
जांच के दौरान कई खामियां उजागर
जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पाया कि कई ऐसे पात्र नागरिक हैं, जिनके पास जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन सत्यापन के दौरान उनसे दस्तावेज नहीं लिए गए. वहीं, दस्तावेजों की कमी वाले मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई है. इतना ही नहीं, एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 उपलब्ध नहीं कराया गया है. इन खामियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पूरी गंभीरता से काम करने का निर्देश दिया.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. अधिकारियों की लापरवाही या कागजी खानापूर्ति के कारण कोई भी व्यक्ति इस अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए. उन्होंने राजनीतिक दलों के बीएलए-2 से भी मुलाकात की और मतदाता सूची में छूटे हुए लोगों को जोड़ने के लिए सहयोग मांगा. वहीं, स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उन्हें भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के प्रति जागरूक किया. निरीक्षण के दौरान धनबाद के उप निर्वाचन पदाधिकारी, झरिया के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर और संबंधित बूथों के बीएलओ मौजूद रहे. अब देखना होगा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश के बाद झरिया में विस्थापित परिवारों और मतदाता सूची से छूटे पात्र नागरिकों को जोड़ने के अभियान में कितनी तेजी आती है.
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