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झरिया में SIR प्रक्रिया के दौरान वोटरों के सत्यापन में लापरवाही उजागर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जताई नाराजगी

झरिया विधानसभा के मतदान केंद्र पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

शुक्रवार को झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने झरिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान डोर-टू-डोर सत्यापन में कई खामियां पाई गईं. जांच में ऐसे पात्र भारतीय नागरिक भी सामने आए, जिनके पास जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है. इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए.