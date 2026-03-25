SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक, जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए ये दिशा निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ एसआईआर को लेकर बैठक की.
Published : March 25, 2026 at 7:49 PM IST
रांची: झारखंड में अप्रैल महीने में होने वाले SIR को लेकर बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की. ऑनलाइन बैठक के दौरान सीईओ ने निर्देश देते हुए कहा कि मतदाताओं के घरों पर उनके मतदान केंद्र के बीएलओ की जानकारी वाले स्टीकर लगाने के कार्य में तेजी लाएं ताकि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में सभी मतदाताओं को उनके बीएलओ से संपर्क करने में आसानी हो सके.
ऐसे कर सकते हैं बीएलओ से संपर्क
उन्होंने आगे बताया कि वैसे मतदाता जिनका अभी भी मतदाता सूची के विगत गहन पुनरीक्षण से वर्तमान मतदाता सूची में मैपिंग नहीं हो सका है, वे ECINET के 'बुक ए कॉल' फीचर का इस्तेमाल करते हुए अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं.
अप्रैल के दूसरे सप्ताह में SIR की घोषणा संभव
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल के दूसरे सप्ताह में झारखंड में एसआईआर की शुरुआत करने की घोषणा होने की संभावना है. इससे पहले राज्य को सभी प्रारंभिक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. समीक्षा बैठक में के रवि कुमार ने जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी को इसके संकेत देते हुए कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर अब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट की सूची तैयार कर लें.
इस दिशा में उपयोग होगा नोशनल नंबर
उन्होंने कहा कि इस क्रम में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि विस्थापित अथवा डिमोलिश घरों के पते पर पूर्व में रहने वाले मतदाताओं को शिफ्टेड लिस्ट में अनिवार्य रूप से अंकित करें. के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाताओं के मकान को नजरी नक्शा में चिन्हित करते समय उनके मकान संख्या को यथासंभव वही रखें, जो पूर्व में उनके चिन्हित मकान संख्या है. केवल वैसे मकान जिनकी कोई भी मकान संख्या नहीं है, केवल उन्हें चिन्हित करने के लिए ही नोशनल नंबर का इस्तेमाल करें.
इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, ट्रेनिंग नोडल देव दास दत्ता, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे.
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