'एक और अवसर' अभियान के तहत राज्यभर के बूथों पर लगा विशेष कैंप, CEO की लोगों से वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने की अपील
CEO के.रवि कुमार ने जनता से 'वन मोर अपॉर्चुनिटी' अभियान के तहत मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की अपील की. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 18, 2026 at 3:26 PM IST
रांचीः राज्य में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बुद्धवार चुनाव आयोग के द्वारा विशेष कैंप आयोजित किया गया जिसके तहत कोई वैध नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से उपर है और भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची में अब तक शामिल नहीं हुआ है उसके लिए यह अंतिम मौका माना जा रहा है.
एक और अवसर के रुप में आयोजित इस विशेष कैंप का निरीक्षण करने खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार रांची के विभिन्न मतदान केंद्र पर निकले और यहां आए लोगों से उनकी समस्याओं को जाना. इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कुछ घरों में भी गए जहां रह रहे लोगों से वोटर लिस्ट में नाम दाखिल कराने को लेकर बातचीत की.
युवाओं से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की अपील
हटिया स्थित एक स्कूल के मतदान केंद्र पर पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस दौरान युवाओं से भी मतदाता सूची में नाम दाखिल कराने की अपील की. उन्होंने कहा कि बुद्धवार राज्यभर के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित किया गया है जिसमें लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं और समस्या का समाधान करा सकते हैं.
विशेष कैंप में आते रहे लोग,बीएलओ के सामने रखी परेशानी
चुनाव आयोग द्वारा आयोजित 'एक और अवसर अभियान' के तहत राज्य के बूथों पर बीएलओ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलए मौजूद थे जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायत या वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 जमा कराते नजर आए. पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक आयोजित इस विशेष कैंप में बीएलओ-बीएलए-2 की बैठक एवं चुनाव पाठशाला के साथ ‘एक और अवसर’ कैंप आयोजित किया गया है.
इस बार लोगों की उपस्थिति कम हुई हैः बीएलओ सुधीर
इस विशेष पहल का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का एक और अवसर उपलब्ध कराना है, जो किसी कारणवश अब तक सूची में शामिल नहीं हो सके हैं. संत कुलदीप स्कूल स्थित एक बूथ पर लोगों की शिकायत सुन रहे बीएलओ सुधीर कहते हैं कि पहले की अपेक्षा इस बार लोगों की उपस्थिति कम हुई है. जिनकी भी परेशानी थी उसे लगभग दूर कर लिया गया है.
विशेष कैंप में फार्म 6 के साथ साथ नो मैपिंग, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आदि का समाधान किया जा रहा है. विशेष कैंप में आए प्रमोद पांडे चुनाव आयोग की इस पहल का स्वागत करते हुए कहते हैं कि इसके जरिए लोगों की समस्या का समाधान जरूर होगा मगर सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में है जहां बगल में रहने वाले लोग एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं देते हैं. ऐसे में बीएलओ को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
योग्य वोटरों का नाम जोड़ने की कोशिश
उन्होंने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि झारखंड के शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए और बीएलओ की जो भूमिका होनी चाहिए उस पर निगरानी रखनी होगी नहीं तो बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्र के मतदाताओं का नाम जो 30 नवंबर को प्रकाशित होने वाला है उसमें से कट जाएगा. बहरहाल राज्य में विगत कई महीनों से जारी SIR की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, ऐसे में चुनाव आयोग की कोशिश है कि सभी वैध भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उनका नाम वोटर लिस्ट में जरूर शामिल हो जाए.
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