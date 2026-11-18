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'एक और अवसर' अभियान के तहत राज्यभर के बूथों पर लगा विशेष कैंप, CEO की लोगों से वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने की अपील

स्थानीय लोगों से बात करते सीईओ के. रवि कुमार ( Etv Bharat )

रांचीः राज्य में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बुद्धवार चुनाव आयोग के द्वारा विशेष कैंप आयोजित किया गया जिसके तहत कोई वैध नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से उपर है और भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची में अब तक शामिल नहीं हुआ है उसके लिए यह अंतिम मौका माना जा रहा है.

एक और अवसर के रुप में आयोजित इस विशेष कैंप का निरीक्षण करने खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार रांची के विभिन्न मतदान केंद्र पर निकले और यहां आए लोगों से उनकी समस्याओं को जाना. इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कुछ घरों में भी गए जहां रह रहे लोगों से वोटर लिस्ट में नाम दाखिल कराने को लेकर बातचीत की.