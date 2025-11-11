ETV Bharat / state

घाटशिला में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न, 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद, अब 14 नवंबर पर नजरें टिकी

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे तक 73.88 प्रतिशत मतदान हुआ है.

Ghatshila By Election
घाटशिला के मतदान केंद्र पर महिला वोटरों की कतार. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 7:28 PM IST

2 Min Read
रांचीः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद भाजपा और जेएमएम प्रत्याशी सहित सभी 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है. इधर, मतदान को लेकर सुबह से ही बूथों पर लंबी-लंबी कतारें नजर आईं. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक के बूथों में लोग बड़े ही उत्साह के साथ मतदान करते नजर आए. मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक चलता रहा. हालांकि कुछ बूथों पर वोटर की लाइन में खड़ा होने की वजह से मतदान देर शाम तक चला.

शांतिपूर्वक मतदान संपन्न

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के.रवि कुमार ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने का दावा किया है. शाम पांच बजे तक हुए मतदान की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक घाटशिला उपचुनाव में 73.88 प्रतिशत मतदान हुआ है. हालांकि देर रात तक यह आंकड़ा बढ़ सकता है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि घाटशिला के 300 पोलिंग बूथों पर मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा. किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई. सभी पोलिंग पार्टियां आज शाम तक रांची लौट आएंगी, जबकि तीन पोलिंग पार्टियां कल लौटेंगी.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आचार संहिता उल्लंघन के चार मामले दर्ज

घाटशिला उपचुनाव के दौरान आज मतदान के दिन दो कांड दर्ज किए गए. मतदान के दौरान एक मतदान केंद्र से कुछ दूरी पर एक युवक के पास से पैसा बरामद होने पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा कांड दर्ज किया गया है. इसके अलावे एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भी आयोग ने कार्रवाई की है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार इससे पहले दो कांड दर्ज किए गए थे. इस तरह से घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में कुल चार केस दर्ज हुए हैं.

Ghatshila By Election
घाटशिला के मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कतार. (फोटो-ईटीवी भारत)

मतदान के दौरान प्रशासन की व्यापक तैयारियां देखने को मिली. केंद्रीय बलों के साथ-साथ राज्य पुलिस की टीम संवेदनशील इलाकों में गश्ती करती रही और लोगों को मतदान केंद्रों के आसपास बेवजह भीड़ नहीं लगाने की सलाह देती रही. वहीं इस दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमा पूरी तरह से सील रही और इस रास्ते से आनेवाले लोगों पर नजर रखी जाती रही. बहरहाल, मतदान के बाद अब सबकी नजरें 14 नवंबर को होनेवाले मतगणना पर टिकी हुई हैं.

