सरायकेला में बोले के. रवि कुमार, राजनीतिक दलों के विरोध और आपत्तियों का हो रहा है समाधान, एक दस्तावेज देकर कराया जा सकता है नाम दर्ज
सरायकेला में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साफ किया है कि SIR को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा दर्ज आपत्तियों का समाधान किया जा रहा है.
Published : October 13, 2026 at 3:11 PM IST
सरायकेला: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने साफ किया है कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा दर्ज कराई जा रही आपत्तियों, शिकायतों और विरोध का नियमानुसार समाधान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से एक विधिक प्रक्रिया है, जिसमें राजनीतिक दलों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है.
BLA-1 और BLA-2 सक्रिय: के. रवि कुमार
दरअसल, मंगलवार को सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन और अर्का जैन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित मतदाता साक्षरता कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे के. रवि कुमार ने मीडिया से बातचीत की. राजनीतिक दलों के विरोध से जुड़े सवाल पर उन्होंने बताया कि विधानसभा स्तर पर बीएलए-1 और हर बूथ पर दलों के बीएलए-2 सक्रिय हैं. दलों के सुझावों को ध्यान में रखकर ही कार्य आगे बढ़ रहा है. हालांकि, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि विरोध की आड़ में किसी भी प्रकार की हिंसा या पथराव बर्दाश्त नहीं होगा. ऐसा कृत्य नियम के खिलाफ हैं और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एक दस्तावेज देकर कराया जा सकता है नाम दर्ज
दूरदराज एवं सुदूर जनजातीय इलाकों के मतदाताओं को लेकर उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आयोग की मशीनरी हर पात्र नागरिक के घर तक पहुंचेगी. मतदाता सूची में विसंगतियों और नो-मैपिंग के मामलों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा निर्धारित 12 मान्य दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज देकर नाम दर्ज कराया जा सकता है, यदि किसी के पास दस्तावेज नहीं हैं, तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी सहयोग करेंगे. उन्होंने बताया कि निर्धारित शेड्यूल के तहत 30 नवंबर तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा.
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