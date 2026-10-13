ETV Bharat / state

सरायकेला में बोले के. रवि कुमार, राजनीतिक दलों के विरोध और आपत्तियों का हो रहा है समाधान, एक दस्तावेज देकर कराया जा सकता है नाम दर्ज

मतदाता साक्षरता कार्यक्रम में पहुंचे के. रवि कुमार ( Etv Bharat )

सरायकेला: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने साफ किया है कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा दर्ज कराई जा रही आपत्तियों, शिकायतों और विरोध का नियमानुसार समाधान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से एक विधिक प्रक्रिया है, जिसमें राजनीतिक दलों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है.

BLA-1 और BLA-2 सक्रिय: के. रवि कुमार