SIR के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल! सीईओ ऑफिस ने किया अलर्ट, आज से होम टू रोल विजिट
झारखंड में SIR के नाम पर साइबर ठगी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने अलर्ट जारी किया है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 1, 2026 at 9:14 AM IST
रांची : झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के नाम पर साइबर ठगी की कोशिश सामने आई है. साइबर अपराधी लोगों को फर्जी ई-मेल भेजकर उन्हें डराने और उनकी निजी जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं. ई-मेल में दावा किया जा रहा है कि SIR के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने के कारण संबंधित व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिया गया है. नाम दोबारा जुड़वाने के लिए ई-मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक कर व्यक्तिगत जानकारी और जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा जा रहा है. इसे देखते हुए झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मतदाताओं को सतर्क रहने की अपील की है.
फर्जी ई-मेल के जरिए निजी जानकारी चुराने की कोशिश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की ओर से इस तरह के ई-मेल भेजकर किसी से प्रमाण-पत्र या दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे हैं. ऐसे ई-मेल पूरी तरह भ्रामक हैं और इनके जरिए साइबर अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए मतदाता किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें.
OTP और दस्तावेज साझा करने से बचें
निर्वाचन विभाग ने लोगों को आगाह किया है कि किसी संदिग्ध ई-मेल या लिंक पर अपना ओटीपी, व्यक्तिगत जानकारी और जरूरी दस्तावेज साझा न करें. SIR से संबंधित किसी भी तरह के सत्यापन के लिए अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से संपर्क करें. ऑनलाइन सेवाओं के लिए निर्वाचन आयोग के ECINET ऐप या आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें.
आज से 12 नवंबर तक चलेगा होम टू रोल विजिट
दूसरी ओर, मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने निर्देश दिया कि 1 से 12 नवंबर तक मतदान केंद्रवार होम-टू-रोल विजिट किया जाए. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे और किसी अपात्र या विदेशी व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो.
4 नवंबर को BLO और BLA-2 की होगी बैठक
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 4 नवंबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर BLO और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों यानी BLA-2 की पांचवीं बैठक आयोजित होगी. इसमें उन मतदाताओं के मामलों की समीक्षा की जाएगी, जिन्हें दो बार नोटिस देने और घर जाकर दस्तावेज जुटाने का प्रयास करने के बावजूद जरूरी कागजात नहीं मिले हैं. BLO से प्रमाण-पत्र भी लिया जाएगा कि उनके क्षेत्र में कोई पात्र नागरिक ऐसा नहीं बचा है, जिसका नाम मतदाता सूची में जुड़ना बाकी हो.
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