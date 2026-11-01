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SIR के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल! सीईओ ऑफिस ने किया अलर्ट, आज से होम टू रोल विजिट

साइबर ठगी को लेकर अलर्ट ( Etv Bharat )

रांची : झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के नाम पर साइबर ठगी की कोशिश सामने आई है. साइबर अपराधी लोगों को फर्जी ई-मेल भेजकर उन्हें डराने और उनकी निजी जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं. ई-मेल में दावा किया जा रहा है कि SIR के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने के कारण संबंधित व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिया गया है. नाम दोबारा जुड़वाने के लिए ई-मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक कर व्यक्तिगत जानकारी और जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा जा रहा है. इसे देखते हुए झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मतदाताओं को सतर्क रहने की अपील की है.

फर्जी ई-मेल के जरिए निजी जानकारी चुराने की कोशिश