झारखंड में SIR: राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग सीईओ ने की बैठक, कहा-कोई भी पात्र नागरिक वोटर बनने से नहीं होंगे वंचित
झारखंड में एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक की और तमाम आशंकाओं को दूर किया.
Published : June 25, 2026 at 7:38 PM IST
रांचीः राज्य में आगामी 30 जून से शुरू हो रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग को झारखंड राजनीतिक दलों का साथ मिला है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को निर्वाचन सदन में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह देखने को मिला.
बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के सफल संचालन में सभी राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों की जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान पीपीटी के माध्यम से किया. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम इसमें शामिल न हो.
उन्होंने बताया कि राज्य में एसआईआर के तहत प्रशिक्षण और मुद्रण का कार्य 20 जून से 29 जून 2026 तक संचालित किया जा रहा है. इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर भ्रमण कर एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का कार्य किया जाएगा. मतदान केंद्रों का नॉर्माइलेजेशन 29 जुलाई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके पश्चात 05 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जिस पर 05 अगस्त से 04 सितंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. दावों और आपत्तियों के निष्पादन के बाद 07 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सुनिश्चित किया गया है.
एसआईआर में इन्यूमरेशन फॉर्म भरना आवश्यक
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि घर-घर गणना चरण की रणनीति और इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण 30 जून से शुरू होने वाली गणना चरण के दौरान बीएलओ अनिवार्य रूप से घर-घर जाकर नागरिकों को आंशिक रूप से पहले से भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म दो प्रतियों में वितरित करेंगे. यदि कोई घर बंद मिलता है, तो बीएलओ को ईएफ इकट्ठा करने के लिए कम से कम तीन बार जाना होगा. इस चरण के शुरुआती दिनों में मतदान केंद्रों पर कोई कैंप नहीं लगेगा, बल्कि यह सेवा पूरी तरह घर-घर जाकर दी जाएगी.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं से दस्तावेजों की आवश्यकता को कम करने के लिए 'सेल्फ' या 'पैरेंटल' मैपिंग की जा रही है. यदि किसी मतदाता का नाम पिछले एसआईआर रोल में दर्ज है, तो उसे किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अतिरिक्त, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और सिविल व सैन्य क्षेत्र के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की पहचान पहले से कर प्राथमिकता के आधार पर उनकी गणना की जाएगी. मैपिंग के दौरान सामने आने वाली 15 प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के लिए बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है.
बैठक में सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि रहे मौजूद
चुनाव आयोग की इस बैठक में भाजपा, कांग्रेस सहित मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद थे. बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया संयोजक किशोरनाथ शाहदेव ने बताया कि बीएलए-2 और बीएलओ में कैसे सामंजस्य बनाकर एसआईआर को पूरा किया जाए बैठक में इस बात की जानकारी दी गई. यह बहुत ही अच्छा कदम है. साथ ही बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा अलग-अलग सवाल पूछे गए. जिसका जवाब भी पीपीटी माध्यम से विस्तार से दिया गया.
वहीं भाजपा के सुधीर श्रीवास्तव ने चुनाव आयोग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह बात तो तय है कि कोई लाख कोशिश कर ले कोई भी अपात्र एसआईआर के माध्यम से वोटर नहीं बन पाएंगे. उन्होंने आयोग के द्वारा की गई तैयारी पर संतोष जताया.
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