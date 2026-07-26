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चाय की चुस्की के साथ 'Gen-Z' स्वैग: खुर्जा की पॉटरी इंडस्ट्री ने युवाओं के लिए बनाई खास मॉडर्न क्रॉकरी

मिट्टी की कला 600 साल से भी अधिक पुराना है ( Photo Credit:ETV Bharat )

पास्टेल कलर्स और मिनिमलिस्टिक आर्ट से चमकी उत्तर प्रदेश की विरासत (Photo Credit: ETV Bharat)

क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर आपकी चाय की हर चुस्की को एकदम 'Gen-Z' वाला कूल स्वैग देने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि अपनी पारंपरिक चीनी मिट्टी यानी सिरामिक पॉटरी के लिए दुनिया भर में मशहूर खुर्जा ने अब पास्टेल कलर्स और मिनिमलिस्टिक आर्ट के नए अवतार में ढल चुकी है. पढ़िए अविनाश कुमार के संपादन के साथ संवाददाता अरुण कुमार सिंह की खास रिपोर्ट...

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा कस्बे की चीनी मिट्टी (सिरेमिक) के बर्तनों का इतिहास 600 साल से भी अधिक पुराना है, जिसकी शुरुआत लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी में तैमूर लंग या मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हुई थी. उस समय मिस्र, सीरिया और मुल्तान से आए प्रवासी कुम्हारों ने मध्य एशियाई और फारसी तकनीकों को भारतीय डिजाइन के साथ मिलाकर इस खूबसूरत कला को जन्म दिया था, लेकिन अब खुर्जा कस्बा अपनी 14वीं शताब्दी की चीनी मिट्टी की कला को नए अवतार में पेश कर रहा है. क्या आज भी आपकी वह चाय उसी पुराने, बोरिंग फूलों वाले पारंपरिक कप में सिमटी हुई है? अगर ऐसा है, तो अब आप अपना टेस्ट और इंस्टाग्राम ग्रिड दोनों को अपग्रेड करने का बिल्कुल सही टाइम आ गया है!

​विरासत वही, पर अंदाज बिल्कुल नया: ​वर्षों से मिट्टी को नया रूप देते आ रहे इस शहर में आज लगभग 800 से 1000 छोटी-बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां काम कर रही हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि यहा की नई उम्र के यंग और क्रिएटिव उद्यमियों ने आज के युवाओं की नब्ज को बखूबी पकड़ लिया है. उन्होंने पुराने, घिसे-पिटे डिजाइन को पीछे छोड़ दिया है. अब यहां के कप, प्लेट्स, कटोरियों और मग्स पर जीवंत हो उठी है एब्सट्रैक्ट पेंटिंग मिनिमलिस्टिक जियोमेट्रिक आर्ट और वो अनोखे कलर्स, जो सीधे आज की जनरेशन के दिल को छूते हैं.

पॉटरी का इतिहास (Photo Credit:ETV Bharat)

​पास्टेल शेड्स से लेकर वाइब्रेंट नियॉन कलर्स तक, यह मॉडर्न क्रॉकरी आज दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों के मॉड्यूलर किचन से लेकर ट्रेंडी कैफे और लाउंज की पहली पसंद बन चुकी है. आज के युवाओं का मानना है कि ये सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं हैं, बल्कि यह उनकी मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक कूल और सस्टेनेबल स्टेटमेंट हैं.

करोबार को मिली नई उड़ान (Photo Credit: ETV Bharat)

​खुर्जा का यह मिट्टी का कारोबार अब सिर्फ स्थानीय गलियों या देश के बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका डंका सात समंदर पार विदेशों में भी खूब बज रहा है. खुर्जा की इस बेमिसाल कला की मुरीद खुद देश की राष्ट्रपति से लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तक हो चुके हैं और यहां आकर इस हुनर की जमकर तारीफ कर चुके हैं.

विरासत पुरानी (Photo Credit:ETV Bharat)



​स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों का साफ मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक जिला एक उत्पाद) योजना ने इस दम तोड़ते उद्योग में नई जान फूंक दी है. सरकार की तरफ से मिलने वाली वित्तीय और तकनीकी मदद, बेहतर कानून व सुरक्षा व्यवस्था और वैश्विक मंचों पर मिलने वाले सम्मान के कारण अब यहां के व्यापारी बिना किसी डर के खुलकर नए-नए कस्टमाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं.

बदलती पसंद (Photo Credit:ETV Bharat)

स्थानीय युवा कारीगर भी पारंपरिक हुनर को इस मॉडर्न एस्थेटिक लुक में ढालकर बेहद उत्साहित हैं. नई पीढ़ी की इस पसंद के कारण बाजार में ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई है, जिससे स्थानीय बिजनेस में भारी उछाल देखने को मिला है. यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सकते हैं.

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