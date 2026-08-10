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राठौड़ के सवालों पर केंद्र का जवाब: पीएम विकास योजना से कौशल विकास, 2030 तक डीजल में 5% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य

राज्यसभा में मदन राठौड़ ने उठाए कौशल विकास और जैव ईंधन से जुड़े सवाल पर केंद्र ने योजनाओं और लक्ष्यों की जानकारी दी.

Madan Rathore, Rajya Sabha Member
मदन राठौड़, राज्यसभा सदस्य (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 8:21 PM IST

3 Min Read
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जयपुर/दिल्ली : राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से राज्यसभा में उठाए दो अलग-अलग सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने कौशल विकास और जैव ईंधन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम विकास योजना के तहत देशभर में प्रशिक्षण केंद्रों और लाभार्थियों की स्थिति बताई. वहीं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2030 तक डीजल में 5 प्रतिशत बायोडीजल मिश्रण के लक्ष्य और इसके लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी.

पीएम विकास योजना के तहत 498 प्रशिक्षण केंद्र : भाजपा से राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना के तहत देशभर में 59 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. 1.56 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया. इनमें 83,209 लाभार्थियों का नामांकन हो चुका है. वर्तमान में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 498 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां करीब 83,209 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 1,497 करोड़ रुपए है.

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पांच योजनाएं समेकित: उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में अनुमोदित पीएम विकास योजना में पूर्ववर्ती पांच योजनाओं—सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर—को समेकित किया गया है. इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, कौशल विकास, महिलाओं में उद्यमिता और नेतृत्व क्षमता बढ़ाना. इसके साथ स्कूल ड्रॉपआउट विद्यार्थियों को शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराना है. वित्त वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 303.27 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है. इसमें 86.11 करोड़ रुपए जारी और 23.30 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. योजना में पारंपरिक एवं आधुनिक कौशल प्रशिक्षण के साथ उद्यमिता, नेतृत्व, कला-शिल्प संरक्षण और स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.

2030 तक बायोडीजल का लक्ष्य: दूसरे सवाल पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार ने 2030 तक डीजल में 5 प्रतिशत बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा है. राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत बायोडीजल उत्पादन और मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार ने हाई स्पीड डीजल में मिश्रण के लिए बायोडीजल की बिक्री संबंधी दिशा-निर्देश-2019 अधिसूचित किए हैं. इसके अलावा मिश्रण कार्यक्रम के लिए बायोडीजल की खरीद पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई है.

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आयात पर निर्भरता घटाने की कोशिश: मदन राठौड़ ने बताया कि देश में पंजीकृत बायोडीजल विक्रेताओं के आधार पर कुल स्थापित उत्पादन क्षमता करीब 579 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष है. जैव ईंधन को बढ़ावा देने, आयातित फीडस्टॉक पर निर्भरता कम करने और घरेलू फीडस्टॉक को प्रोत्साहित करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है.

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