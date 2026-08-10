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राठौड़ के सवालों पर केंद्र का जवाब: पीएम विकास योजना से कौशल विकास, 2030 तक डीजल में 5% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य

जयपुर/दिल्ली : राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से राज्यसभा में उठाए दो अलग-अलग सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने कौशल विकास और जैव ईंधन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम विकास योजना के तहत देशभर में प्रशिक्षण केंद्रों और लाभार्थियों की स्थिति बताई. वहीं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2030 तक डीजल में 5 प्रतिशत बायोडीजल मिश्रण के लक्ष्य और इसके लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी.

पीएम विकास योजना के तहत 498 प्रशिक्षण केंद्र : भाजपा से राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना के तहत देशभर में 59 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. 1.56 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया. इनमें 83,209 लाभार्थियों का नामांकन हो चुका है. वर्तमान में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 498 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां करीब 83,209 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 1,497 करोड़ रुपए है.

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पांच योजनाएं समेकित: उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में अनुमोदित पीएम विकास योजना में पूर्ववर्ती पांच योजनाओं—सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर—को समेकित किया गया है. इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, कौशल विकास, महिलाओं में उद्यमिता और नेतृत्व क्षमता बढ़ाना. इसके साथ स्कूल ड्रॉपआउट विद्यार्थियों को शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराना है. वित्त वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 303.27 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है. इसमें 86.11 करोड़ रुपए जारी और 23.30 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. योजना में पारंपरिक एवं आधुनिक कौशल प्रशिक्षण के साथ उद्यमिता, नेतृत्व, कला-शिल्प संरक्षण और स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है.