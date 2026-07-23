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हिमाचल की डिमांड पर केंद्र का बड़ा फैसला, डिपुओं में दालें होंगी भरपूर

हिमाचल प्रदेश की मांग पर केंद्र सरकार ने चना दाल, मलका और उड़द दाल की हजारों क्विंटल आवंटित की है.

हिमाचल के डिपुओं में मिलेंगी दालें
हिमाचल के डिपुओं में मिलेंगी दालें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 7:44 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. आने वाले दिनों में उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) में दालों की कमी की समस्या खत्म होती नजर आएगी. प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को भेजी गई 94,805 क्विंटल दालों की मांग पर मंजूरी मिल गई है और केंद्र सरकार ने तीन प्रमुख दालों का पूरा आवंटन कर दिया है.

अब हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने आवंटन से संबंधित फाइल सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दी है. सरकार की अंतिम मंजूरी मिलते ही दालों की खरीद और परिवहन प्रक्रिया शुरू होगी. प्रदेश के होलसेल गोदामों में स्टॉक पहुंचने के बाद सभी डिपुओं तक चरणबद्ध तरीके से सप्लाई भेजी जाएगी. इससे प्रदेशभर के उपभोक्ताओं को नियमित रूप से दालें उपलब्ध हो सकेंगी और लंबे समय तक स्टॉक की चिंता नहीं रहेगी.

केंद्र सरकार ने हिमाचल को 37,884 क्विंटल चना दाल, 31,542 क्विंटल मलका और 25,379 क्विंटल उड़द दाल आवंटित की है. हालांकि, डिपुओं में उपभोक्ताओं को ये दालें किस दर पर उपलब्ध कराई जाएंगी, इसका अंतिम फैसला प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बाद ही होगा.

डिपुओं मे सस्ती मिल रही दालें

राज्य सरकार और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत प्रदेश भर 5 हजार से अधिक उचित मूल्य की दुकानों से 19 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बाजार दरों से काफी कम कीमत पर चना दाल, मलका (मसूर) और उड़द दाल उपलब्ध कराई जा रही है. अलग-अलग श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित रियायती दरों के कारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को महंगाई से राहत मिल रही है.

हाल ही में केंद्र सरकार से प्रदेश की मांग के अनुरूप दालों का आवंटन होने के बाद आने वाले महीनों में भी डिपुओं में दालों की उपलब्धता बनी रहने की उम्मीद है. प्रदेश में बीपीएल, एपीएल और एपीएल टैक्स पेयर श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए दालों की अलग-अलग दरें तय की गई हैं. बीपीएल परिवारों को चना दाल 61 रुपये प्रति किलोग्राम, मलका (मसूर) 67 रुपये प्रति किलोग्राम और उड़द दाल 78 रुपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध कराई जा रही है.

वहीं, एपीएल परिवारों को चना दाल 66 रुपये, मलका 72 रुपये और उड़द 94 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दी जा रही है. दूसरी ओर एपीएल टैक्स पेयर उपभोक्ताओं के लिए चना दाल 76 रुपये, मलका 97 रुपये और उड़द 114 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है. इस व्यवस्था से प्रदेश के लाखों परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध हो रही है और घरेलू बजट पर पड़ने वाला बोझ भी कम हो रहा है.

प्रदेश में 19 लाख से अधिक राशनकार्ड धारक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कुल 19,58,895 राशनकार्ड धारक पंजीकृत हैं. इनमें सबसे अधिक 11,60,019 परिवार सामान्य श्रेणी (एपीएल) के हैं. इसके अलावा 3,00,795 प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) हैं. जबकि 2,76,598 परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में शामिल हैं. सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को राहत देने वाली अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत 1,59,658 राशनकार्ड धारक लाभान्वित हो रहे हैं. वहीं, 60,827 राशनकार्ड ऐसे परिवारों के हैं, जिन्हें एपीएल टैक्स पेयर श्रेणी में रखा गया है.

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल का कहना है कि डिमांड के मुताबिक केंद्र सरकार से दालों का आवंटन हो गया है. उन्होंने कहा कि अब इसे राज्य सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है.

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