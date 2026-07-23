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हिमाचल की डिमांड पर केंद्र का बड़ा फैसला, डिपुओं में दालें होंगी भरपूर

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. आने वाले दिनों में उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) में दालों की कमी की समस्या खत्म होती नजर आएगी. प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को भेजी गई 94,805 क्विंटल दालों की मांग पर मंजूरी मिल गई है और केंद्र सरकार ने तीन प्रमुख दालों का पूरा आवंटन कर दिया है.

अब हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने आवंटन से संबंधित फाइल सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दी है. सरकार की अंतिम मंजूरी मिलते ही दालों की खरीद और परिवहन प्रक्रिया शुरू होगी. प्रदेश के होलसेल गोदामों में स्टॉक पहुंचने के बाद सभी डिपुओं तक चरणबद्ध तरीके से सप्लाई भेजी जाएगी. इससे प्रदेशभर के उपभोक्ताओं को नियमित रूप से दालें उपलब्ध हो सकेंगी और लंबे समय तक स्टॉक की चिंता नहीं रहेगी.

केंद्र सरकार ने हिमाचल को 37,884 क्विंटल चना दाल, 31,542 क्विंटल मलका और 25,379 क्विंटल उड़द दाल आवंटित की है. हालांकि, डिपुओं में उपभोक्ताओं को ये दालें किस दर पर उपलब्ध कराई जाएंगी, इसका अंतिम फैसला प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बाद ही होगा.

डिपुओं मे सस्ती मिल रही दालें

राज्य सरकार और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत प्रदेश भर 5 हजार से अधिक उचित मूल्य की दुकानों से 19 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बाजार दरों से काफी कम कीमत पर चना दाल, मलका (मसूर) और उड़द दाल उपलब्ध कराई जा रही है. अलग-अलग श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित रियायती दरों के कारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को महंगाई से राहत मिल रही है.

हाल ही में केंद्र सरकार से प्रदेश की मांग के अनुरूप दालों का आवंटन होने के बाद आने वाले महीनों में भी डिपुओं में दालों की उपलब्धता बनी रहने की उम्मीद है. प्रदेश में बीपीएल, एपीएल और एपीएल टैक्स पेयर श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए दालों की अलग-अलग दरें तय की गई हैं. बीपीएल परिवारों को चना दाल 61 रुपये प्रति किलोग्राम, मलका (मसूर) 67 रुपये प्रति किलोग्राम और उड़द दाल 78 रुपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध कराई जा रही है.