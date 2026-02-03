ETV Bharat / state

मेजर विक्रांत कुमार जेटली केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लॉ फर्म अधिकृत करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो संयुक्त अरब अमीरात में कैद में रखे गए अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई सेवानिवृत मेजर विक्रांत कुमार जेटली का प्रतिनिधित्व करने के लिए दुबई के लॉ फर्म को अधिकृत करे. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि अगर उन्हें दुबई के लॉ फर्म को अधिकृत करने में कोई समस्या है तो उसकी सूचना कोर्ट को अगली सुनवाई को दें. मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी.

दुबई के लॉ फर्म ने जेटली को मुफ्त में सेवाएं देने का ऑफर दिया

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि दुबई के एक लॉ फर्म ने मेजर विक्रांत जेटली को मुफ्त में अपनी सेवाएं देने का ऑफर किया है. दुबई के इस लॉ फर्म के ऑफर का मेजर विक्रांत जेटली ने भी विरोध नहीं किया है. इसके पहले 23 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास को निर्देश दिया था कि वो मेजर विक्रांत कुमार जेटली को वहां के मान्यता प्राप्त स्थानीय वकीलों की सूची उपलब्ध कराएं. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा था कि मेजर जेटली वकीलों की सूची से अपनी कानूनी मदद के लिए वकील अपने खर्च पर रख सकते हैं.

कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई वकील या लॉ फर्म मेजर जेटली से प्रोफेशनल फीस नहीं लेना चाहे तो इसकी सूचना मेजर जेटली को दी जाए. सेलिना जेटली ने याचिका दायर कर कहा है कि उनके सेना से रिटायर्ड भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली का संयुक्त अरब अमीरात में अपहरण कर लिया गया और वो करीब एक साल से कैद में हैं. याचिका में मांग की गई है कि मेजर विक्रांत कुमार जेटली को विदेश मंत्रालय की ओर से कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधा और राजनयिक सहायता उपलब्ध कराई जाए.