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केंद्र सरकार ने निर्यातकों को दी राहत; मिडिल-ईस्ट वार से प्रभावित कारोबार को मिलेगा सहारा

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (FIEO) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat)

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (FIEO) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि पहले चरण में 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय तय किया गया था.

एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत निर्यातकों के लिए 497 करोड़ रुपए का बजट फाइनल हुआ है. इससे निर्यातक 50 लाख रुपए तक की मदद ले सकते हैं.

कानपुर: मिडिल-ईस्ट वार की वजह से निर्यातकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. अब केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिए राहत का ऐलान किया है.

दूसरे चरण में 16 मार्च से लेकर 15 जून तक का समय तय है. इस दौरान निर्यातकों की ओर से जो शिपमेंट खाड़ी देशों में जाएंगे, उनका पूरा अतिरिक्त भार संबंधी खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा.

फीटा के महासचिव और उद्यमी उमंग अग्रवाल ने बताया कि कानपुर से पहले चरण के दौरान 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक अच्छी संख्या में शिपमेंट भेजे गए. इसमें 28 फरवरी के बाद से शिपमेंट कंपनियों ने युद्ध जैसी स्थितियों को देखते हुए मोटी राशि वार सरचार्ज के तौर पर निर्यातकों से वसूली.

हालांकि, जो निर्यातक एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया (ECGC) की ओर से उत्पादों का बीमा कराते हैं और प्रीमियम भरते हैं. उन्हें केंद्र सरकार की रिलीफ योजना का पूरा लाभ मिल जाएगा. नए निर्यातकों को सरकारी सहायता के साथ 95 प्रतिशत तक बीमा का लाभ मिलेगा.

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