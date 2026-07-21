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IIT कानपुर में ग्रीन हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस पहली बार बनेगा, होंगे कई लाभ

ग्रीन हाइड्रोजन की पूरी वैल्यू चेन में अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा मिलेगा.

centre of excellence for green hydrogen established iit kanpur first time
IIT कानपुर में ग्रीन हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस पहली बार बनेगा. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 8:31 AM IST

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कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IIT Kanpur) में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की स्थापना की जाएगी. 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इनोवेटिव एंड इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन (इकोजेन)' के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित अधिकृत समिति से स्वीकृति मिल गई है, व इसे उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है.

इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मकसद ग्रीन हाइड्रोजन की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना तथा ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से राज्य के शून्य-प्रदूषण (नेट-ज़ीरो प्रदूषण) के लक्ष्य को साकार करने में योगदान देना है. यह केंद्र ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से लेकर उसके उपयोग तक संपूर्ण इकोसिस्टम के विकास के लिए बहुविषयक और सहयोगात्मक अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को मजबूती मिलेगी तथा देश में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के विकास को गति मिलेगी.

प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने पर कवायद: आईआईटी कानपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को बतौर प्रधान अन्वेषक के तौर पर देखने वाले सतत ऊर्जा अभियांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर प्रबोध बाजपेई ने बताया कि पांच साल के लिए सरकार ने हमें ये प्रोजेक्ट सौंपा है. इसमें आईआईटी कानपुर से 16 फैकल्टी मेंबर इसमें काम करेंगे. इन मेम्बर्स में सस्टेनेबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व केमिकल इंजीनियरिंग के शिक्षक शामिल हैं.

10 अलग-अलग चरणों में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, जिसमें मुख्य फोकस हाइड्रोजन ऊर्जा के उत्पादन, भंडारण, उपयोग और विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण (सिस्टम इंटीग्रेशन) से संबंधित अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाना होगा. इसके माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत को कम करने और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा, जो जानकारी हमें मिलेगी उसे हम विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं, सेमिनार कार्यक्रमों के माध्यमों से आईआईटियंस तक पहुंचाएंगे. हर साल का काम डिवाइड है, आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन से क्या लाभ लिए जा सकते हैं? इस दिशा में काम करना है.

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