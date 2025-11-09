ETV Bharat / state

कॉर्बेट के इको सेंसिटिव जोन प्रस्ताव पर केंद्र की आपत्ति, ये है पूरा मामला

उत्तराखंड की तरफ से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास इको सेंसेटिव जोन से जुड़ा प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था. इसमें कई जगह पर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा का क्षेत्र इको सेंसिटिव में रखा गया है, जबकि कुछ क्षेत्र में इको सेंसेटिव जोन को लेकर काफी रियायत भी दी गई है। दरअसल उत्तराखंड वन विभाग ने अपने प्रस्ताव में ऐसे ग्रामीण और रिहायशी इलाकों को एक सेंसिटिव जॉन से राहत देने का प्रयास किया है जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नजदीक बसे हुए हैं.

केंद्र सरकार ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन को लेकर उत्तराखंड सरकार को पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन्यजीव प्रभाग की ओर से राज्य के प्रमुख सचिव वन को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मौजूदा प्रस्ताव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव संस्थान की टिप्पणियों से मेल नहीं खाता, इसलिए इसे वर्तमान स्वरूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता.

देहरादून: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास इको सेंसेटिव जोन का मामला फिलहाल खटाई में दिखाई दे रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने आपत्ति दर्ज कराई है. इसमें केंद्रीय संस्थाओं द्वारा दिए गए बिंदुओं को प्रस्ताव में शामिल नहीं किए जाने के चलते प्रस्ताव पर दोबारा पुनर्विचार करने के लिए निर्देशित किया गया है.

उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कॉर्बेट के आसपास इको सेंसेटिव जोन को लेकर या ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई राहत के चलते ही तब केंद्र ने इस पर दोबारा से पुनर्विचार करते हुए प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है. पत्र के अनुसार मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की समीक्षा के बाद इसे WII और NTCA से साझा किया था. दोनों संस्थाओं ने अपने सुझाव मंत्रालय को भेजे, जिन्हें राज्य सरकार के साथ साझा किया गया. हालांकि, राज्य सरकार ने 23 सितंबर 2025 को भेजे गए पत्र में कुछ बिंदुओं पर अनुपालन तो किया, लेकिन NTCA द्वारा सुझाई गई ESZ सीमा संशोधन की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया.

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्रों के लिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करते हैं, ताकि मानवीय गतिविधियों से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव कम किया जा सके. पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार को प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुए इसे फिर से संशोधित कर भेजना चाहिए. केंद्र ने निर्देश दिया है कि जहां ESZ की सीमा शून्य या एक किलोमीटर से कम रखी गई है, वहां इसके लिए विस्तृत औचित्य, मानचित्र और आवश्यक विवरण के साथ नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए.

यह पत्र 31 अक्टूबर 2025 को मंत्रालय के वैज्ञानिक डॉ. सुधीर चिण्टलापाटी द्वारा जारी किया गया है. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि प्रस्ताव के तर्कसंगत पुनरीक्षण के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला ने बताया कि केंद्र ने कुछ बिंदुओं को लेकर फिर से विचार करने के लिए कहा है, ऐसे में इस पर केंद्र को पूर्व में भेजे प्रस्ताव के औचित्य के साथ पत्र भेजा जाएगा.



