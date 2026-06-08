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'हिमाचल में रेल नेटवर्क के विस्तार पर केंद्र का फोकस, ₹17 हजार करोड़ की रेलवे परियोजनाओं पर तेजी से हो रहा काम'

अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के आर्थिक विकास और पर्यटन गतिविधियों को भी नई दिशा देगी.

ANURAG THAKUR
सांसद अनुराग सिंह ठाकुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में रेलवे और आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर केंद्र सरकार लगातार बड़े निवेश कर रही है. प्रदेश में 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में रेल संपर्क, पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी. यह बात पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास को प्राथमिकता देते हुए लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए बेहतर रेल संपर्क बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की रेलवे परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है. हाल ही में अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से कोलकाता तक गुरुमुखी एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू की गई है, जिससे प्रदेश के लोगों को देश के पूर्वी हिस्से से सीधा रेल संपर्क मिला है. उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों के साथ-साथ व्यापार और पर्यटन को भी लाभ होगा.

बिलासपुर-भानुपल्ली रेल लाइन पर जोर

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित बिलासपुर-भानुपल्ली रेल लाइन परियोजना को पूरा करने के लिए भी केंद्र सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है. यह परियोजना पूरी होने के बाद हिमाचल के कई क्षेत्रों की रेल पहुंच बेहतर होगी और लोगों को आवागमन की अधिक सुविधाएं मिलेंगी. उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के आर्थिक विकास और पर्यटन गतिविधियों को भी नई दिशा देगी.

मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाईं

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं. उन्होंने दावा किया कि इस दौरान देश को घोटाला मुक्त शासन मिला और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा. उनके अनुसार पिछले 12 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं.

भारत की वैश्विक पहचान हुई मजबूत

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है. जी-20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भागीदारी और प्रभाव इसका प्रमाण है. उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान के कारण देश तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है और दुनिया के कुल डिजिटल भुगतान का बड़ा हिस्सा भारत में हो रहा है.

सांसद ने कहा कि मोदी सरकार का 12 वर्षों का कार्यकाल केवल विकास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनकल्याण और सुशासन को भी प्राथमिकता दी गई. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं को और गति मिलेगी तथा राज्य के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा.

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