आपदा राहत के लिए हिमाचल को तीन साल में केंद्र से मिले 5006 करोड़, सुक्खू सरकार ने राहत पैकेज में बांटे 431 करोड़
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:47 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश को मानसून सीजन के दौरान आपदाओं में भारी जान व माल का नुकसान उठाना पड़ता है. केंद्र सरकार पोस्ट डिजास्टर नीड असेस्मेंट यानी पीडीएनए के तहत राज्यों को मदद जारी करता है. हिमाचल प्रदेश को तीन साल में पीडीएनए के तहत केंद्र सरकार से 5006 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है. वहीं, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस अवधि में राज्य के पैकेज से 43673 प्रभावित परिवारों को 431.68 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि प्रदान की है.
ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में रणधीर शर्मा, विनोद कुमार और विपिन सिंह परमार ने एक सवाल के जरिए मांगी थी. सरकार की तरफ से लिखित जवाब में बताया गया कि केंद्र से पीडीएनए के तहत 5000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम आई है. केंद्र से ये रकम अलग-अलग मदों में आई है. इसमें स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड यानी एसडीआरएफ में तीन साल में 1524.70 करोड़ रुपए, एनडीआरएफ के तहत 1209 करोड़ रुपए से अधिक, एनडीएमएफ (नेशनल डिजास्टर मिटीगेशन फंड) के तहत 375 करोड़ रुपए से अधिक और पीडीएनए के तहत तीन साल में 1897 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए. ये कुल रकम 5006 करोड़ रुपए से अधिक है.
राजस्व मंत्री की तरफ से लिखित जवाब में जानकारी दी गई कि राज्य सरकार ने अपने पैकेज से 43673 परिवारों को 431 करोड़ रुपए से अधिक आपदा राहत राशि प्रदान की है. राज्य सरकार ने पीडीएनए के तहत प्राप्त राशि को विभिन्न जिलों में डीसी के माध्यम से जारी किया है और साथ ही विभागों को भी जरूरत के अनुसार मदद की गई है. यदि सिर्फ जिलों को मिली रकम की बात करें तो मंडी जिला को पीडीएनए में 257 करोड़ से अधिक, कांगड़ा को 231 करोड़ रुपए, कुल्लू को 204.71 करोड़ रुपए, चंबा जिला को 167.91 करोड़ रुपए, शिमला जिला को 149.46 करोड़ रुपए, ऊना को 122.69 करोड़, सोलन जिला को 101.05 करोड़, हमीरपुर को 90.91 करोड़ रुपए, किन्नौर जिला को 74.64 करोड़, सिरमौर जिला को 63.56 करोड़ रुपए, बिलासपुर जिला को 61.73 करोड़ रुपए व लाहौल-स्पीति जिला को 52.59 करोड़ रुपए मिले हैं.