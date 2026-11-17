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आपदा राहत के लिए हिमाचल को तीन साल में केंद्र से मिले 5006 करोड़, सुक्खू सरकार ने राहत पैकेज में बांटे 431 करोड़

मानसून सीजन के दौरान आई आपदाओं में हुई था भारी नुकसान ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश को मानसून सीजन के दौरान आपदाओं में भारी जान व माल का नुकसान उठाना पड़ता है. केंद्र सरकार पोस्ट डिजास्टर नीड असेस्मेंट यानी पीडीएनए के तहत राज्यों को मदद जारी करता है. हिमाचल प्रदेश को तीन साल में पीडीएनए के तहत केंद्र सरकार से 5006 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है. वहीं, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस अवधि में राज्य के पैकेज से 43673 प्रभावित परिवारों को 431.68 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि प्रदान की है.

ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में रणधीर शर्मा, विनोद कुमार और विपिन सिंह परमार ने एक सवाल के जरिए मांगी थी. सरकार की तरफ से लिखित जवाब में बताया गया कि केंद्र से पीडीएनए के तहत 5000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम आई है. केंद्र से ये रकम अलग-अलग मदों में आई है. इसमें स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड यानी एसडीआरएफ में तीन साल में 1524.70 करोड़ रुपए, एनडीआरएफ के तहत 1209 करोड़ रुपए से अधिक, एनडीएमएफ (नेशनल डिजास्टर मिटीगेशन फंड) के तहत 375 करोड़ रुपए से अधिक और पीडीएनए के तहत तीन साल में 1897 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए. ये कुल रकम 5006 करोड़ रुपए से अधिक है.