हिमाचल को बड़ी राहत, केंद्र ने खोला खजाना, SDRF के तहत मिलेंगे 193.95 करोड़, अब इन कार्यों को मिलेगी रफ्तार
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 7 राज्यों के लिए 2,117.85 करोड़ की अग्रिम सहायता को मंजूरी दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 10:43 PM IST
शिमला: मानसून की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. लगातार बारिश, भूस्खलन, सड़कें बंद होने और जन-धन के नुकसान के बीच अब राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति देने के लिए प्रदेश को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) के तहत 193.95 करोड़ की अग्रिम केंद्रीय सहायता मिलेगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून-2026 में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित सात राज्यों के लिए 2,117.85 करोड़ की अग्रिम सहायता को मंजूरी दी. खास बात यह है कि हिमाचल को वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी थी, जबकि अब संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दूसरी किस्त भी अग्रिम रूप से स्वीकृत कर दी गई है. ऐसे समय में जब प्रदेश के कई हिस्सों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्य लगातार जारी हैं. यह आर्थिक सहायता प्रशासन के लिए बड़ी संजीवनी मानी जा रही है.
किस राज्यों को मिली कितनी राशि जारी?
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाढ़ प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. केंद्र लगातार राज्यों के साथ समन्वय बनाकर स्थिति पर नजर रखे हुए है. जरूरत के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमों की पूर्व-तैनाती, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से लॉजिस्टिक सहायता और नुकसान के आकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) भी सक्रिय किए गए हैं.
इन राज्यों को मिली केंद्र से सहायता
असम में बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए दो बार IMCT भेजी जा चुकी है, जबकि नागालैंड के लिए भी राज्य सरकार के अनुरोध पर टीम गठित की जा रही है. केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार अरुणाचल प्रदेश को 44.55 करोड़, असम को 379.35 करोड़, गुजरात को 500 करोड़, महाराष्ट्र को 500 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 193.95 करोड़ और ओडिशा को 500 करोड़ की अग्रिम सहायता स्वीकृत की गई है.
इस फैसले से बाढ़ प्रभावित राज्यों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है. वहीं, हिमाचल में मानसून से प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी कार्यों के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी और मजबूत होगी.
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