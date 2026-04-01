ETV Bharat / state

देहरादून चिड़ियाघर में लेपर्ड और टाइगर के बाद अब इस वन्यजीव के भी होंगे दीदार, CZA ने दी अनुमति

देहरादून: पर्यटकों को अब लेपर्ड और टाइगर के साथ भालू के दीदार भी हो सकेंगे. दरअसल, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) ने इसके लिए राज्य को अनुमति दे दी है. जिसके बाद देहरादून चिड़ियाघर में जल्द ही आम लोगों को बाड़े के अंदर भालू को देखने का मौका मिल पाएगा.

देहरादून के चिड़ियाघर में आने वाले पर्यटकों के लिए जल्द ही एक नया आकर्षण जुड़ने जा रहा है. अब यहां आने वाले लोग लेपर्ड और टाइगर के साथ-साथ भालू के भी दीदार कर सकेंगे. करीब डेढ़ साल से चिड़ियाघर में मौजूद हिमालयन ब्लैक बीयर को अब पर्यटकों के सामने लाने की तैयारी शुरू हो गई है. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) से अनुमति मिलने के बाद वन विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया तेज कर दी है और जल्द ही इसकी तारीख भी तय कर दी जाएगी.

दरअसल, देहरादून चिड़ियाघर में मौजूद इस भालू को अभी तक आम लोगों के लिए नहीं खोला गया था. चिड़ियाघर प्रशासन लंबे समय से केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति का इंतजार कर रहा था. अब अनुमति मिल जाने के बाद यह रास्ता साफ हो गया है कि जल्द ही पर्यटक भालू को उसके बाड़े में देख सकेंगे.

यह भालू साल 2024 में चकराता वन प्रभाग के कानासर रेंज से रेस्क्यू किया गया था. उस समय यह करीब एक साल का था और अपनी मां से बिछड़कर रिहायशी इलाके में पहुंच गया था. स्थानीय लोगों ने पहले इसकी देखभाल की और बाद में इसकी सूचना वन विभाग को दी. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से इसे रेस्क्यू कर देहरादून चिड़ियाघर में लाकर रखा गया.

करीब डेढ़ साल से यह भालू चिड़ियाघर में ही रह रहा है. इस दौरान इसके स्वास्थ्य, खान-पान और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया. फिलहाल इसकी उम्र करीब दो साल हो चुकी है और वजन लगभग 40 से 50 किलो के बीच बताया जा रहा है. चिड़ियाघर में इसके लिए विशेष बाड़ा बनाया गया है, जहां इसे प्राकृतिक वातावरण देने की कोशिश की गई है ताकि यह आसानी से रह सके.

वन विभाग का कहना है कि रेस्क्यू के बाद से ही भालू को पर्यटकों के सामने लाने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन इसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति जरूरी होती है. नियमों के मुताबिक किसी भी वन्य जीव को चिड़ियाघर में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखने से पहले CZA की अनुमति अनिवार्य होती है. अब जब यह अनुमति मिल गई है तो जल्द ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा.

देहरादून चिड़ियाघर में अभी तक पर्यटकों के लिए मुख्य रूप से शिकारी वन्य जीवों में टाइगर और लेपर्ड ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं. खासकर पर्यटक इन दोनों वन्य जीवों को देखने के लिए बड़ी संख्या में चिड़ियाघर पहुंचते हैं. अब भालू के शामिल होने से यहां आने वाले पर्यटकों को एक और रोचक वन्य जीव देखने का मौका मिलेगा. माना जा रहा है कि इससे चिड़ियाघर में पर्यटकों की संख्या भी और बढ़ सकती है.