बिहार में बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी, बगहा और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट
नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद केंद्रीय जल आयोग ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है. रिपोर्ट-दिलीप कुमार
Published : October 11, 2026 at 6:35 PM IST
बगहा: बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए बाढ़ को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है. भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग ने इसको लेकर आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. विभाग के अनुसार नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण गंडक नदी के ऊपरी हिस्सों में अचानक बाढ़ आई है. इसके चलते नेपाल क्षेत्र में स्थित बूढ़ी गंडक नदी के आरूघाट पर जलस्तर तेजी से बढ़ा है.
सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट पर
आधिकारिक पत्र के अनुसार, नेपाल में स्थित हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन साइट्स पर नदियों का जलस्तर बढ़ते हुए दर्ज किया गया है. इस स्थिति को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा के पास तैनात स्थानीय अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है. इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में गंडक नदी के किनारे निचले बहाव वाले क्षेत्रों के प्रशासन को भी स्थिति पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी गई है.
गंडक बैराज के जलस्तर में होगी वृद्धि
इस अचानक आए उफान की वजह से वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बैराज में पानी की आवक में थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है. आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान प्रबोधन निदेशालय ने 11 अक्टूबर को जारी इस पत्र में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के लिहाज से सभी संबंधित विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहें. किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बगहा सहित तमाम तटीय इलाकों में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं.
भारत में गंभीर खतरे की आशंका नहीं
राहत की बात यह है कि केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, बाढ़ का पानी गंडक नदी के माध्यम से नीचे भारतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा. हालांकि, यह बाढ़ की लहर भारतीय सीमा तक पहुंचते-पहुंचते काफी कमजोर हो जाएगी. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने के बाद इसका प्रभाव बहुत मामूली होगा, जिससे दियारा और मैदानी इलाकों में जान-माल के बड़े नुकसान की कोई आशंका नहीं है.
बिहार में तबाही मचाती हैं दोनों नदियां
बता दें कि गंडक और बूढ़ी गंडक नदियां हर साल बिहार के एक बड़े हिस्से में भारी तबाही मचाती हैं. गंडक नदी राज्य में प्रवेश करने के बाद खासकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण छपरा, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों को प्रभावित करती है. वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी गंडक नदी इन चंपारण के जिलों के साथ-साथ मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया में भी बाढ़ का मुख्य कारण बनती है.
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