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बिहार में बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी, बगहा और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट

गंडक बराज में पानी ( ETV Bharat )

बगहा: बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए बाढ़ को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है. भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग ने इसको लेकर आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. विभाग के अनुसार नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण गंडक नदी के ऊपरी हिस्सों में अचानक बाढ़ आई है. इसके चलते नेपाल क्षेत्र में स्थित बूढ़ी गंडक नदी के आरूघाट पर जलस्तर तेजी से बढ़ा है.

सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट पर