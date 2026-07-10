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CURAJ : राजस्थान में सामान्य से कम बारिश होने का हवाला देकर 15 जुलाई से 14 अगस्त तक सभी शिक्षण गतिविधियों को किया Online

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का फरमान. शिक्षण गतिविधियां अगले एक महा तक यानी 15 जुलाई से 14 अगस्त तक ऑनलाइन होंगी. जानिए पूरा मामला...

Central University of Rajasthan
राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 8:55 PM IST

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अजमेर: राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का अजीब फरमान सामने आया है. इस अजीब फरमान के तहत सभी शिक्षण गतिविधियां अगले एक महा तक यानी 15 जुलाई से 14 अगस्त तक ऑनलाइन होंगी. इसके लिए विद्यार्थियों को ही नहीं, बल्कि शिक्षकों को भी यूनिवर्सिटी में आने की जरूरत नहीं है. इसका कारण राजस्थान में कम बारिश को बताया जा रहा है. यही वजह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ऑड सेमेस्टर की शुरुआत एक माह तक ऑनलाइन माध्यम से करवाने का निर्णय लिया है. यूनिवर्सिटी के इस अजीब फरमान को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान में देश भर से 3 हजार के लगभग विद्यार्थी अध्ययन करते हैं जो यूनिवर्सिटी परिसर में बने कई हॉस्टल में रहते हैं. ऐसे में यह आदेश विद्यार्थियों के लिए भी चौंकाने वाला है. डीन एकेडमिक की ओर से यह आदेश भी जारी किए गए. आदेश में स्पष्ट है कि यूनिवर्सिटी में उपलब्ध जल संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन को देखते हुए 15 जुलाई से 14 अगस्त तक सभी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने का निर्णय यूनिवर्सिटी की ओर से लिया गया है.

Central University of Rajasthan
आदेश की कॉपी.... (ETV Bharat Ajmer)

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यूनिवर्सिटी ने शिक्षकों के लिए भी ऑनलाइन अध्यापन की व्यवस्था तय की गई है. आदेश के तहत जिन शिक्षकों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 14 जुलाई तक पूरा होने जा रहा है, वे यूनिवर्सिटी परिसर से ऑनलाइन कक्षाएं लेना शुरू करेंगे. वहीं, जिन शिक्षकों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 21 जुलाई है, वे वर्तमान स्थान से ही ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे. इसके बाद वह यूनिवर्सिटी परिसर से बाकी अवधि में ऑनलाइन कक्षाएं लेंगे.

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आदेश को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं दे रहा कोई प्रतिक्रिया : यूनिवर्सिटी की जनसंपर्क अधिकारी अनुराधा से आदेश के बारे में जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने फोन रिसीव करना ही बंद कर दिया. वहीं, आदेश को लेकर यूनिवर्सिटी की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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