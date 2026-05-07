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राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय (CURAJ) में मेस पर संग्राम: खाने में मिली गंदगी तो भड़के छात्र, मेस पर जड़ा ताला

अजमेर: जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ के बांदर सिंदरी स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय (CURAJ) एक बार फिर विवादों के घेरे में है. शिक्षा के इस बड़े केंद्र में छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है. विश्वविद्यालय की 'मेगा मेस' में परोसे जा रहे घटिया और दूषित भोजन से तंग आकर आक्रोशित विद्यार्थियों ने बुधवार देर रात को मेस के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सेंट्रल यूनिवर्सिटी की PRO अनुराधा मित्तल से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बात को टोलमलोट कर दिया और कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है. उन्होंने केवल इतना कहा कि प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है और छात्र मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं.

​थाली में 'घटिया खाना', सब्र का बांध टूटा : ​छात्रों का आरोप है कि मेस में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है. खाने में गंदगी और अखाद्य वस्तुएं मिलने की शिकायतें आम हो चुकी हैं. विद्यार्थियों ने बताया कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी मेस की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते आज उनका गुस्सा फूट पड़ा. छात्रों ने मेस गेट पर ताला लगाकर प्रशासन की संवेदनहीनता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. ​विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. छात्रों का कहना है कि ​जिम्मेदार अधिकारी मामले को गंभीरता से लेने के बजाय केवल खोखले आश्वासन देकर टाल देते हैं. ​पूर्व में हुए कई विरोध प्रदर्शनों के बावजूद स्थिति 'जस की तस' बनी हुई है. ​छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति प्रशासन पूरी तरह से असंवेदनशील बना हुआ है.