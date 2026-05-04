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सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के छात्र ने की आत्महत्या, कमरे में मिला सुसाइड नोट

रांची: राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान साकेत कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के औरंगाबाद जिले का रहने वाला था और यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था.

जानकारी के अनुसार, साकेत रातू थाना क्षेत्र के तिलता हनुमान नगर में किराए के मकान में रहता था. सोमवार को उसका शव कमरे से बरामद किया गया. इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है. जिसमें युवक ने अपने निजी जीवन से जुड़ी परेशानियों का जिक्र किया है. शुरुआती जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है.

सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने भी घटना की पुष्टि की है. झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क पदाधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि साकेत पढ़ाई में काफी होनहार छात्र था और उसके इस तरह का कदम उठाने की किसी को उम्मीद नहीं थी. अधिकारियों का कहना है कि अगर पहले इस तरह की मानसिक स्थिति की जानकारी मिलती तो काउंसलिंग और अन्य माध्यमों से उसकी मदद की जा सकती थी.