CUJ ने हासिल किया नया कीर्तिमान, NAAC A+ ग्रेड हासिल करने वाला बना झारखंड का पहला विश्वविद्यालय

रांची: राजधानी रांची स्थित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे) ने एक नया मुकाम हासिल किया है. सीयूजे ने नैक ग्रेड रिव्यू में A+ (ए प्लस) ग्रेड प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. यह उपलब्धि हासिल करने वाला सीयूजे झारखंड का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है.

कुलपति प्रो. क्षिति भूषण दास ने बुधवार को विश्वविद्यालय के विज्ञान सभागार में आयोजित एक औपचारिक समारोह में इसकी घोषणा की. उन्होंने इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर, पदाधिकारी, कर्मचारी और छात्रों के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया.

अपने संबोधन में कुलपति ने कहा कि अगर हम एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके प्रयास करें, तो हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. हम बी ग्रेड से ए+ तक पहुंचे हैं और अब हमें इसे बनाए रखते हुए विश्वविद्यालय को विश्वस्तरीय बनाने के लिए काम करना है.

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने हाल के वर्षों में शिक्षा, रिसर्च और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है. उन्होंने अगला टारगेट इंटरनेशनल स्तर पर संस्थान को स्थापित करने का लक्ष्य बताया.

कार्यक्रम में NAAC कोऑर्डिनेशन सेल के चेयरमैन प्रो. के.बी. पंडा भी मौजूद थे. उन्होंने बताया कि NAAC पीयर टीम रिव्यू के बाद फरवरी 2025 में यूनिवर्सिटी को A ग्रेड मिला था. नैक प्रक्रिया के अनुसार, पुनः रिव्यू के अनुरोध पर DVV (डाटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन) के बाद अंकों में सुधार हुआ और यूनिवर्सिटी ने 3.27 CGPA के साथ A+ ग्रेड प्राप्त किया.

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि कुलपति के कुशल लीडरशिप और टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा है. इस मौके पर डीन एकेडमिक्स, प्रोफेसर मनोज कुमार, डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोफेसर अरुण कुमार पाढ़ी, सभी सीनियर अधिकारी और प्रोफेसर मौजूद रहे. इस उपलब्धि के बाद, विश्वविद्यालय परिसर, पूर्व छात्रों और सीयूजे से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है.

पिछले चार सालों में शानदार प्रोग्रेस

CUJ ने पिछले चार सालों में टीचिंग और रिसर्च में तेजी से प्रोग्रेस की है. प्रोफेसर दास की लीडरशिप में, लगभग ₹40 करोड़ के रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं. यूनिवर्सिटी में 500 किलोवाट का सोलर प्लांट, एक रिमोट एक्सेस लाइब्रेरी, मॉडर्न लैब, कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब, एक मल्टीमीडिया स्टूडियो और एक कम्युनिटी रेडियो स्थापित किए गए हैं.