देवघर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर केंद्र की नजर, आधे से अधिक अस्पतालों की सुविधा मानकों से भी कम

रिपोर्ट: हितेश कुमार

देवघर: जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर जानने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक केंद्रीय जांच टीम सोमवार को जिले पहुंची. टीम लगातार ग्रामीण अस्पतालों का निरीक्षण कर रही है. मंगलवार को भी टीम ने जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया. सारवां प्रखंड के कुशमाहा गांव स्थित सब हेल्थ सेंटर (SHC) में पहुंचकर टीम ने गहन जांच की और वहां मौजूद कमियों के संबंध में पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

केंद्रीय टीम नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (NQAS) के तहत असेसमेंट कर रही है. टीम के सदस्य राष्ट्रीय मानकों के आधार पर अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की जांच कर रहे हैं. जिले के सिविल सर्जन डॉ. बच्चा सिंह ने बताया कि टीम सब हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर रही है. जांच में दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाओं की व्यवस्था, सफाई, मरीजों के रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया, चिकित्सकों एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ की संख्या सहित विभिन्न बिंदुओं पर मूल्यांकन किया जा रहा है.

देवघर में केंद्रीय टीम ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया. (ETV Bharat)

जिन स्वास्थ्य केंद्रों में ये सभी व्यवस्थाएं व्यापक रूप से मौजूद होंगी, उन्हें NQAS के तहत चयनित किया जाएगा. केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे केंद्रों को अवार्ड भी प्रदान किया जाएगा.