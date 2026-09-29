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कांगड़ा जिला में केंद्रीय दल ने की अधिकारियों संग की बैठक, मानसून में हुए नुकसान और राहत व पुनवार्स कार्यो की समीक्षा की

कांगड़ा जिला में आपदा को लेकर केंद्रीय दल की बैठक ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने अंतर-मंत्रालीय केंद्रीय दल (आईएमसीटी) सोमवार को कांगड़ा जिला पहुंची. आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद केंद्रीय दल ने सोमवार देर शाम जिला प्रशासन के वरिष्ठ अरिकारियों के साथ बैठक की.