ETV Bharat / state

केंद्रीय टीम पहुंची हिमाचल, कांगड़ा-चंबा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का लिया जायजा

मानसून सीजन के दौरान हुए नुकसान का आकलन करने हिमाचल में पहुंची केंद्रीय टीम. आपदा प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा.

केंद्रीय टीम ने हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा
केंद्रीय टीम ने हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 8:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कांगड़ा/चंबा: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में हुई भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीम सोमवार को कांगड़ा और चंबा जिला दौरे पर पहुंची. इस दौरान टीम ने दोनों जगहों पर मानसून सीजन में आई आपदा और भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया और नुकसान का आकलन किया.

कांगड़ा दौरे पर पहुंची टीम का कांगड़ा हवाई अड्डे पर उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा सहित अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया. इसके बाद टीम ने अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मानसून के दौरान जिला में हुए नुकसान सहित राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यों की प्रगति की जानकारी भी दी गई. इसके बाद केंद्रीय टीम का छह सदस्यीय दल बोह (शाहपुर) पहुंचा, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर नुकसान का आंकलन किया. बोह के बाद केंद्र टीम चंबा जिला के भटियात क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए रवाना हुई.

केंद्रीय टीम ने आपदा प्रभावितों क्षेत्रों का किया दौरा
केंद्रीय टीम ने आपदा प्रभावितों क्षेत्रों का किया दौरा (ETV Bharat)

टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

इस मौके पर एसडीएम कांगड़ा अंजली गर्ग सहित जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. केंद्रीय टीम अपने दो दिवसीय कांगड़ा दौरे के दौरान विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का स्थलीय जायजा लेगी. टीम प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान, राहत एवं पुनर्वास कार्यों एवं विभिन्न विभागों द्वारा किए गए आकलन की जानकारी प्राप्त करेगी. इसके अतिरिक्त जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा से हुए नुकसान एवं आवश्यक राहत उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली जाएगी.

केंद्र से आई टीम का नेतृत्व संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एम रामचंद्रुडु ने किया. केंद्रीय टीम में निदेशक, जल शक्ति मंत्रालय (एमएंडए निदेशालय), शिमला प्रकाश चंद, निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (गेहूं विकास निदेशालय), गुरुग्राम डॉ. सुभाष चंद्र, निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली रामवतार मीणा, कार्यकारी अभियंता, सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, शिमला शाश्वत महापात्रा, उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली कनव दुआ तथा वैज्ञानिक, रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो, अंतरिक्ष विभाग, हैदराबाद डॉ. श्री शशिवर्धन रेड्डी शामिल हैं.

केंद्रीय टीम चंबा जिला के चुवाड़ी पहुंची

वहीं, फ्लैश फ्लड, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम चंबा जिला के चुवाड़ी पहुंची. जहां टीम ने जिला प्रशासन एवं विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मानसून के दौरान जिले में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान, राहत कार्यों और प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्स्थापना कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई.

आपदा प्रभावितों से मिलते केंद्रीय टीम के अधिकारी
आपदा प्रभावितों से मिलते केंद्रीय टीम के अधिकारी (ETV Bharat)

बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन-II एवं आईएमसीटी के अध्यक्ष एम. रामचंद्रुडु ने की. बैठक का संचालन अतिरिक्त उपायुक्त चंबा अमित मैहरा ने किया. इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से केंद्रीय टीम के समक्ष मानसून-2026 के दौरान जिले में हुई क्षति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया.

प्रेजेंटेशन में केंद्रीय टीम को बताया गया कि मानसून के दौरान भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिले के विभिन्न हिस्सों में सड़क, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, मकानों एवं अन्य भवनों को नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा कृषि, पशुपालन और शिक्षा क्षेत्र में भी प्राकृतिक आपदा का असर देखने को मिला है. आपदा के कारण हुए जन-धन एवं संपत्ति के नुकसान के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा किए गए राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यों की जानकारी भी केंद्रीय टीम को दी गई.

भटियात के प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण

बैठक के बाद अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने भटियात क्षेत्र के विभिन्न आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण भी किया. टीम ने कालीघार, टिकर गला सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर जाकर जायजा लिया. टीम ने यह भी देखा कि आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से किस प्रकार कार्य किए गए हैं और किन स्थानों पर अभी भी पुनर्स्थापना कार्य की आवश्यकता है. मौके पर अधिकारियों ने केंद्रीय टीम को प्रभावित क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों से भी अवगत करवाया. अब केंद्रीय टीम द्वारा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों और मौके पर किए गए स्थलीय निरीक्षण के आधार पर मानसून-2026 में हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी, लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद, किसानों-बागवानों को भारी नुकसान

TAGGED:

HIMACHAL MONSOON
CENTRAL TEAM
KANGRA CHAMBA
DISASTER AFFECTED AREAS
CENTRAL TEAM IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.