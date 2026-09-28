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केंद्रीय टीम पहुंची हिमाचल, कांगड़ा-चंबा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का लिया जायजा

केंद्रीय टीम ने हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा ( ETV Bharat )

कांगड़ा/चंबा: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में हुई भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीम सोमवार को कांगड़ा और चंबा जिला दौरे पर पहुंची. इस दौरान टीम ने दोनों जगहों पर मानसून सीजन में आई आपदा और भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया और नुकसान का आकलन किया.

कांगड़ा दौरे पर पहुंची टीम का कांगड़ा हवाई अड्डे पर उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा सहित अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया. इसके बाद टीम ने अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मानसून के दौरान जिला में हुए नुकसान सहित राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यों की प्रगति की जानकारी भी दी गई. इसके बाद केंद्रीय टीम का छह सदस्यीय दल बोह (शाहपुर) पहुंचा, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर नुकसान का आंकलन किया. बोह के बाद केंद्र टीम चंबा जिला के भटियात क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए रवाना हुई. केंद्रीय टीम ने आपदा प्रभावितों क्षेत्रों का किया दौरा (ETV Bharat) टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा इस मौके पर एसडीएम कांगड़ा अंजली गर्ग सहित जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. केंद्रीय टीम अपने दो दिवसीय कांगड़ा दौरे के दौरान विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का स्थलीय जायजा लेगी. टीम प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान, राहत एवं पुनर्वास कार्यों एवं विभिन्न विभागों द्वारा किए गए आकलन की जानकारी प्राप्त करेगी. इसके अतिरिक्त जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा से हुए नुकसान एवं आवश्यक राहत उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली जाएगी. केंद्र से आई टीम का नेतृत्व संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एम रामचंद्रुडु ने किया. केंद्रीय टीम में निदेशक, जल शक्ति मंत्रालय (एमएंडए निदेशालय), शिमला प्रकाश चंद, निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (गेहूं विकास निदेशालय), गुरुग्राम डॉ. सुभाष चंद्र, निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली रामवतार मीणा, कार्यकारी अभियंता, सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, शिमला शाश्वत महापात्रा, उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली कनव दुआ तथा वैज्ञानिक, रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो, अंतरिक्ष विभाग, हैदराबाद डॉ. श्री शशिवर्धन रेड्डी शामिल हैं.