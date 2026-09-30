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मानसून में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने कुल्लू पहुंची केंद्रीय टीम, प्रभावित स्थानों का किया निरीक्षण

आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने कुल्लू पहुंची केंद्रीय टीम ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है. जिला कुल्लू में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीम मंगलवार को कुल्लू पहुंची. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम. रामचंद्रुडु के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जिले के के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर नुकसान की स्थिति का जायजा लिया.