मानसून में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने कुल्लू पहुंची केंद्रीय टीम, प्रभावित स्थानों का किया निरीक्षण
केंद्रीय टीम ने कुल्लू के विभिन्न आपदा प्रभावित जगहों का मौके पर जायजा लिया और अधिकारियों से नुकसान की जानकारी ली.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 10:48 AM IST
कुल्लू: हिमाचल में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है. जिला कुल्लू में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीम मंगलवार को कुल्लू पहुंची. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम. रामचंद्रुडु के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जिले के के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर नुकसान की स्थिति का जायजा लिया.
केंद्रीय टीम ने इन जगहों का किया निरीक्षण
ओट पहुंचने पर एडीएम सुरजीत सिंह राठौर सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय टीम का स्वागत किया. इसके बाद केंद्रीय दल ने सैंज क्षेत्र के विभिन्न प्रभावित स्थलों का दौरा किया और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी हासिल की. केंद्रीय टीम ने सैंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुचैण के मातला गांव का दौरा किया. यहां टीम ने जमीन धंसने से प्रभावित मकानों और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं नुकसान की जानकारी ली. इसके बाद केंद्रीय दल ने सैंज जल विद्युत परियोजना, सिउण्ड पुल और सैंज बाजार का भी निरीक्षण किया. टीम ने विभिन्न स्थानों पर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की स्थिति का जायजा लिया.
अधिकारियों के साथ बैठक में ली नुकसान की जानकारी
निरीक्षण के बाद एनएचपीसी विश्राम गृह, बिहाली में जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण सड़कों, पेयजल योजनाओं, कृषि, बागवानी, बिजली व्यवस्था, सरकारी और लोगों की निजी संपत्ति को हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा केंद्रीय टीम के सामने प्रस्तुत किया गया. बैठक में संबंधित विभागों द्वारा किए गए नुकसान के आकलन, प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की जानकारी भी साझा की गई. इस दौरान केंद्रीय टीम ने अधिकारियों से आपदा से हुए नुकसान और आवश्यक राहत उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की.
केंद्रीय टीम में शामिल रहे ये अधिकारी
केंद्रीय दल में जल शक्ति मंत्रालय के निदेशक प्रकाश चंद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक डॉ. सुभाष चंद्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक रामावतार मीणा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कार्यकारी अभियंता शाश्वत महापात्रा, वित्त मंत्रालय के उप निदेशक कनव दुआ तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद के वैज्ञानिक डॉ. श्री शशिवर्धन रेड्डी शामिल रहे. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त सचिव (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन) सुनील वर्मा भी दौरे के दौरान उपस्थित रहे.