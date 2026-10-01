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इस मानसून आपदा में बह गए ₹3412 करोड़, हिमाचल को केंद्र से आर्थिक मदद की उम्मीद, केंद्रीय दल ने मांगा अंतिम ज्ञापन

हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में हुए नकसान को लेकर केंद्रीय दल ने राज्य सरकार के साथ बैठक की.

आपदा को लेकर केंद्रीय दल की राज्य सरकार के साथ बैठक
आपदा को लेकर केंद्रीय दल की राज्य सरकार के साथ बैठक (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 10:58 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुई भारी तबाही के बाद अब केंद्र से अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. प्रदेश के सभी 12 जिलों में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए चार दिवसीय दौरे पर पहुंचे अंतर-मंत्रालय केंद्रीय दल ने गुरुवार को राज्य सरकार के साथ नुकसान के आकलन की समीक्षा की.

इस बैठक में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक लोक निर्माण विभाग की सड़कें, जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाएं, विद्युत ढांचा और कृषि भूमि समेत विभिन्न क्षेत्रों में कुल 3,412.80 करोड़ रुपये की वित्तीय क्षति दर्ज की गई है. केंद्रीय दल ने राज्य सरकार से कहा कि नुकसान का अंतिम ज्ञापन SDRF और NDRF के निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार कर संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाए.

केंद्रीय दल ने जमीनी नुकसान का लिया जायजा

मुख्य सचिव केके पंत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में केंद्रीय दल के हिमाचल दौरे के दौरान किए गए नुकसान के आकलन की समीक्षा की गई. इस दौरान राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय दल के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया. केंद्रीय दल ने क्षेत्रवार नुकसान का सटीक आकलन, क्षति के सत्यापन और आवश्यक विवरण समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाने पर जोर दिया.

3412.80 करोड़ रुपये की क्षति का ज्ञापन

इस बैठक में निदेशक-सह-विशेष सचिव (राजस्व-आपदा प्रबंधन) पुष्पेंद्र राणा ने राज्य की ओर से क्षति का ज्ञापन प्रस्तुत किया. इसमें लोक निर्माण विभाग की सड़कें, जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाएं, विद्युत बुनियादी ढांचा और कृषि भूमि समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान का विवरण शामिल है. कुल वित्तीय क्षति 3,412.80 करोड़ रुपये आंकी गई है.

पहाड़ी राज्य में बहाली की लागत अधिक: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव केके पंत ने कहा, "हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में आपदा के बाद जमीनी स्तर पर कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण की लागत भी मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है. उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता के आकलन और सिफारिश के दौरान हिमाचल की इन विशेष परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए".

SDRF-NDRF के मानकों में बदलाव की उठी मांग

मुख्य सचिव ने हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, बुनियादी ढांचे की बहाली की ऊंची लागत और बार-बार प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आने की संवेदनशीलता को देखते हुए मौजूदा SDRF और NDRF मानकों में संशोधन की आवश्यकता भी उठाई. केंद्रीय दल ने आश्वासन दिया कि राज्य की इन चिंताओं को केंद्र स्तर पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा.

अंतिम ज्ञापन के बाद आगे बढ़ेगी आर्थिक सहायता की प्रक्रिया

बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा अंतिम क्षति ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने और आकलन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए मामला गृह मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा. राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम को देखते हुए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की बहाली और प्रभावित लोगों को समय पर राहत उपलब्ध करवाने के लिए NDRF के तहत सहायता राशि जल्द जारी करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

पुष्पेंद्र राणा ने केंद्रीय दल के समक्ष हिमाचल के नाजुक हिमालयी भू-भाग और भौगोलिक चुनौतियों को भी विस्तार से रखा. उन्होंने कहा कि आगामी सर्दियों से पहले क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की बहाली जरूरी है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध करवाई जा सकें.

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