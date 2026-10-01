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इस मानसून आपदा में बह गए ₹3412 करोड़, हिमाचल को केंद्र से आर्थिक मदद की उम्मीद, केंद्रीय दल ने मांगा अंतिम ज्ञापन

आपदा को लेकर केंद्रीय दल की राज्य सरकार के साथ बैठक ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस मानसून बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुई भारी तबाही के बाद अब केंद्र से अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. प्रदेश के सभी 12 जिलों में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए चार दिवसीय दौरे पर पहुंचे अंतर-मंत्रालय केंद्रीय दल ने गुरुवार को राज्य सरकार के साथ नुकसान के आकलन की समीक्षा की.

इस बैठक में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक लोक निर्माण विभाग की सड़कें, जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाएं, विद्युत ढांचा और कृषि भूमि समेत विभिन्न क्षेत्रों में कुल 3,412.80 करोड़ रुपये की वित्तीय क्षति दर्ज की गई है. केंद्रीय दल ने राज्य सरकार से कहा कि नुकसान का अंतिम ज्ञापन SDRF और NDRF के निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार कर संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाए. केंद्रीय दल ने जमीनी नुकसान का लिया जायजा मुख्य सचिव केके पंत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में केंद्रीय दल के हिमाचल दौरे के दौरान किए गए नुकसान के आकलन की समीक्षा की गई. इस दौरान राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय दल के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया. केंद्रीय दल ने क्षेत्रवार नुकसान का सटीक आकलन, क्षति के सत्यापन और आवश्यक विवरण समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाने पर जोर दिया. 3412.80 करोड़ रुपये की क्षति का ज्ञापन इस बैठक में निदेशक-सह-विशेष सचिव (राजस्व-आपदा प्रबंधन) पुष्पेंद्र राणा ने राज्य की ओर से क्षति का ज्ञापन प्रस्तुत किया. इसमें लोक निर्माण विभाग की सड़कें, जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाएं, विद्युत बुनियादी ढांचा और कृषि भूमि समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान का विवरण शामिल है. कुल वित्तीय क्षति 3,412.80 करोड़ रुपये आंकी गई है. पहाड़ी राज्य में बहाली की लागत अधिक: मुख्य सचिव