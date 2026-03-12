ETV Bharat / state

गदरपुर पहुंची केंद्र की टीम, आकांक्षी ब्लॉक का किया निरीक्षण, जानिये क्या कहा

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर विकास खंड में चल रहे आकांक्षी ब्लॉक में भारत सरकार की टीम ने विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. टीम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका से जुड़ी योजनाओं का जायजा लिया. स्थानीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों की सराहना की. प्रशासन ने पिछले दो वर्षों में किए गए कार्यों के आधार पर अवॉर्ड के लिए प्रस्ताव भी भेजा है.

भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा देशभर में चिन्हित 112 आकांक्षी जिलों में ऊधम सिंह नगर भी शामिल है. इसी के तहत जिले के गदरपुर विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयनित किया गया है. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है.पिछले दो वर्षों के दौरान गदरपुर विकास खंड में इन विभिन्न संकेतांकों के तहत किए गए कार्यों के आधार पर जिला प्रशासन ने अवॉर्ड के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था. इसी के तहत केंद्रीय स्तर से एक टीम ने क्षेत्र का दौरा कर जमीनी स्तर पर चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं का निरीक्षण किया.

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निदेशक दीपक गोयल और रक्षा मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी संजय कुमार की टीम ने आकांक्षी ब्लॉक गदरपुर का भ्रमण किया. इस दौरान टीम ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. टीम ने ग्राम रजपुरा नंबर-02 में स्थित मलकीत डेयरी और ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का निरीक्षण किया. इसके अलावा राजकीय प्राथमिक विद्यालय रजपुरा, आंगनबाड़ी केंद्र रजपुरा नंबर-1, अक्षय पात्र किचन गदरपुर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर आदर्श नगर का भी दौरा किया.