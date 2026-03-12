गदरपुर पहुंची केंद्र की टीम, आकांक्षी ब्लॉक का किया निरीक्षण, जानिये क्या कहा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 12, 2026 at 6:38 PM IST
रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर विकास खंड में चल रहे आकांक्षी ब्लॉक में भारत सरकार की टीम ने विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. टीम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका से जुड़ी योजनाओं का जायजा लिया. स्थानीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों की सराहना की. प्रशासन ने पिछले दो वर्षों में किए गए कार्यों के आधार पर अवॉर्ड के लिए प्रस्ताव भी भेजा है.
भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा देशभर में चिन्हित 112 आकांक्षी जिलों में ऊधम सिंह नगर भी शामिल है. इसी के तहत जिले के गदरपुर विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयनित किया गया है. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है.पिछले दो वर्षों के दौरान गदरपुर विकास खंड में इन विभिन्न संकेतांकों के तहत किए गए कार्यों के आधार पर जिला प्रशासन ने अवॉर्ड के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था. इसी के तहत केंद्रीय स्तर से एक टीम ने क्षेत्र का दौरा कर जमीनी स्तर पर चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं का निरीक्षण किया.
भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निदेशक दीपक गोयल और रक्षा मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी संजय कुमार की टीम ने आकांक्षी ब्लॉक गदरपुर का भ्रमण किया. इस दौरान टीम ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. टीम ने ग्राम रजपुरा नंबर-02 में स्थित मलकीत डेयरी और ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का निरीक्षण किया. इसके अलावा राजकीय प्राथमिक विद्यालय रजपुरा, आंगनबाड़ी केंद्र रजपुरा नंबर-1, अक्षय पात्र किचन गदरपुर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर आदर्श नगर का भी दौरा किया.
इसके साथ ही टीम ने विशाल मंडल द्वारा ग्राम नारायणपुर में किए जा रहे बर्मी कम्पोस्ट, पुष्प उत्पादन और मत्स्य पालन के कार्यों का भी निरीक्षण किया. वहीं ग्राम पिपलिया में बनाए गए अमृत सरोवर का भी जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान केंद्रीय टीम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद किया. उनसे योजनाओं के लाभ और क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की.
मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी ने बताया ऊधम सिंह नगर एक आकांक्षी जनपद है. गदरपुर विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयनित किया गया है. उन्होंने बताया पिछले दो वर्षों में विभिन्न संकेतांकों के तहत बेहतर कार्य किए गए हैं. जिसके आधार पर अवॉर्ड के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था. इसी प्रक्रिया के तहत भारत सरकार की टीम ने गदरपुर ब्लॉक का स्थलीय निरीक्षण किया है.
