नीति आयोग के केंद्रीय सचिव पहुंचे गढ़वा, किया केंद्र की योजनाओं का निरीक्षण
नीति आयोग के केंद्रीय सचिव सह गढ़वा प्रभारी जितेंद्र श्रीवास्तव जिले में केंद्र की योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे हैं.
Published : December 20, 2025 at 6:56 PM IST
गढ़वा: भारत सरकार के केंद्रीय सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव गढ़वा पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 112 आकांक्षी जिलों में गढ़वा भी शामिल है. अधिकारियों ने केंद्र की योजनाओं के बारे में जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी ली. पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के 112 अति पिछड़े जिलों को देश के आकांक्षी जिलों में शामिल किया है, जिसमें गढ़वा जिला भी शामिल है. इन्हीं पिछड़े जिलों को देश के अग्रणी जिलों में शामिल करने के लिए पीएम मोदी ने नीति आयोग को इसकी जिम्मेदारी दी है.
दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे अधिकारी
आकांक्षी जिलों के तहत केंद्र सरकार ने केंद्र के एक मंत्री एवं एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को गढ़वा जिला का नोडल बनाया गया है, जो समय-समय पर गढ़वा पहुँचकर केंद्र की योजनाओं की समीक्षा करते हैं. इसी के तहत भारत सरकार के केंद्रीय सचिव, सीएमडी आरईसी लिमिटेड सह नीति आयोग के जिला के नोडल पदाधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव दो दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे हैं.
मछली उत्पादन और उप स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण
इस मौके पर सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न सूचकांकों एवं केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक की. इस दौरान केंद्रीय सचिव ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इसके बाद उन्होंने अति पिछड़ा इलाका चिनिया प्रखंड का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने मछली उत्पादन के क्षेत्र में गढ़वा जिले में किए जा रहे कार्य को देखा. उन्होंने मछली उत्पादन के कार्य की सराहना की.
मछली उत्पादन क्षेत्र के भ्रमण के बाद केंद्रीय सचिव ने उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है. मौके पर डीसी ने कहा कि शनिवार को केंद्रीय सचिव का दौरा था. इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का निरीक्षण किया, जिसके बाद कई आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया गया है. जिसपर जिला प्रशासन ने कहा है कि जो भी सुझाव मिले हैं, उसपर अमल करेंगे.
