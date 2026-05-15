केंद्रीय सचिव ने नक्शा प्रोजेक्ट और विकास मॉडल की ली जानकारी, सर्वे कार्य तेज करने के निर्देश
धमतरी में भूमि संसाधन विभाग के केंद्रीय सचिव नरेंद्र भूषण ने नक्शा प्रोजेक्ट समेत विकास कार्यों का जायजा लिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 15, 2026 at 6:20 PM IST
धमतरी : धमतरी जिले में चल रहे महत्वाकांक्षी नक्शा प्रोजेक्ट को लेकर भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने निरीक्षण किया. उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में डिजिटल भू-अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और सर्वे कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और त्रुटिरहित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, सिंचाई, महिला स्व सहायता समूहों की गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन मॉडल की सराहना की.
सर्वे कार्य में तेजी लाने के निर्देश
केंद्रीय सचिव ने नगर पालिक निगम धमतरी के आकाशगंगा कॉलोनी और गोकुलपुर पहुंचकर नक्शा प्रोजेक्ट के तहत चल रहे सर्वे कार्य, प्लॉट वेरिफिकेशन और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने मौके पर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स निर्माण और नक्शा पोर्टल की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन भी किया. सचिव ने कहा कि शहरी भू-अभिलेखों का सटीक डिजिटलीकरण भविष्य में पारदर्शिता बढ़ाने और भूमि विवादों के त्वरित निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उन्होंने सर्वे कार्य में तेजी लाने के लिए टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए.
नागरिक सेवाएं होंगी डिजिटल
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले में चल रहे आधुनिक तकनीक आधारित सर्वे और डिजिटल डोर नंबरिंग व्यवस्था की जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में ऑनलाइन टैक्स भुगतान, यूटिलिटी बिल और नागरिक सेवाओं का एकीकृत डिजिटल प्रबंधन भी इसी व्यवस्था से संभव होगा. नक्शा प्रोजेक्ट की नोडल अधिकारी प्रिया गोयल ने बताया कि निगम क्षेत्र में अधिकार अभिलेख तैयार करने का कार्य तेज गति से जारी है.
जल संरक्षण कार्यों से बढ़ा जल स्तर
इसके बाद केंद्रीय सचिव ने कुरूद विकासखंड के ग्राम सांकरा में चेकडेम, अमृत सरोवर और जल संरक्षण कार्यों का निरीक्षण किया. ग्रामीणों ने बताया कि चेकडेम बनने से भू-जल स्तर बढ़ा है और अब किसान रबी फसल भी ले पा रहे हैं. सचिव ने किसानों को कम पानी वाली फसलों और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने की सलाह दी. वहीं महिला स्व सहायता समूहों द्वारा दोना-पत्तल, सजावटी सामग्री और आजीविका गतिविधियों की भी सराहना की.
ग्राम सौंगा में अमरूद प्लांटेशन का निरीक्षण करते हुए सचिव ने महिलाओं को कोल्ड स्टोरेज और ऑफ-सीजन मार्केटिंग अपनाने की सलाह दी, ताकि बेहतर लाभ मिल सके. उन्होंने जिले में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, लिफ्ट इरिगेशन और ग्रामीण आजीविका मॉडल को सराहनीय बताते हुए कहा कि धमतरी का यह मॉडल अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणादायी साबित हो सकता है.
छत्तीसगढ़ का आजीविका मॉडल दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा: केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान
मनेंद्रगढ़ में मॉकड्रिल: ट्रेन डिरेल के बाद राहत और बचाव कार्य का लाइव प्रदर्शन, हादसे से निपटने की तैयारी
कवर्धा में शराब भट्टी के खिलाफ एबीवीपी का बड़ा प्रदर्शन, एनएच 30 पर चक्का जाम