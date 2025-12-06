ETV Bharat / state

फ्लाइट पैसेंजर्स के लिए रेलवे ऑफर, इंदौर और भोपाल में ट्रेनें हैं तैयार, मिलेगी कंफर्म सीट

इंदौर से हर दिन 90 से ज्यादा उड़ानें संचालित होती हैं. एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस के अलावा सबसे ज्यादा उड़ानें इंदौर से इंडिगो की हैं. मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उड़ानें इंदौर से ही प्रभावित हो रही हैं. 3 दिन में इंदौर से 100 से ज्यादा उड़ानें निरस्त हुई हैं. शनिवार को इंदौर से इंडिगो की 14 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं.

इंदौर रेलवे पीआरओ खेमराज मीणा का कहना है "प्रारंभिक तौर पर यह कहना मुश्किल है. हमारी स्पेशल ट्रेन पटना, मुंबई के लिए पहले से ही और एडिशनल कोच पहले से ही कई ट्रेनों में लगे हुए हैं. जिस तरह से डिमांड और आती है और सुविधा के अनुसार हम स्पेशल ट्रेन चलाते हैं. रेलवे ऑलरेडी काफी स्पेशल ट्रेन और रूटीन ट्रेनें चला रहा है."

वैसे भी बहुत सारी विंटर स्पेशल और हॉलीडे स्पेशल ट्रेनें रेलवे चला रहा है. फिलहाल इंदौर व भोपाल के रेलवे स्टेशनों पर ऐसे यात्त्री बहुत कम पहुंचे हैं, जो हवाई यात्रा कैंसिल होने पर ट्रेन का सफर करने आए.

बीते दो दिन से जो हालात बने थे, उससे लग रहा था कि हवाई यात्री अब ट्रेनों और बसों की ओर रुख कर सकते हैं. हालांकि कुछ यात्रियों ने वैकल्पिक माध्यम का चयन किया. वहीं, रेलवे का कहना है कि अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं और बड़ी संख्या में यात्रियों की डिमांड आती है तो उच्च स्तर के अधिकारी इस बारे में फैसला लेंगे.

इंदौर/भोपाल : इंदौर और भोपाल एयरपोर्ट से भी लगातार 3 दिन से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं. हालांकि बीते 2 दिन की तुलना में हालात में कुछ सुधार हुआ है. उड़ानें रद्द होने से यात्री एयरपोर्ट पर परेशान हैं. कुछ यात्री कई गुना महंगा किराया देकर दूसरी फ्लाइट पकड़ रहे हैं. कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो एयरपोर्ट से वापस आकर ट्रेन पकड़ रहे हैं. हालांकि ट्रेनों के एसी क्लास की सारी बोगियां लगभग सभी ट्रेनों में फुल चल रही हैं. ऐसे में तत्काल से टिकट ही यात्रियों के लिए एक आस है.

शुक्रवार को भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट में 36 में से 18 उड़ानें रद्द कर दी गई थीं. इससे लगभग 2000 से अधिक यात्री प्रभावित हुए. एयरपोर्ट प्रबंधन ने इनमें से कुछ यात्रियों को दूसरी उड़ानों में भेजा.

भोपाल एयरपोर्ट पर सुर रहे हालात

भोपाल एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट ऑपरेशन धीरे-धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, फ्लाइट मूवमेंट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कैंसलेशन में भी काफी कमी आई है. दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा के मुख्य रूट, जो कल कैंसिल हो गए थे, आज ऑपरेट हुए हैं. शनिवार शाम 3 बजे तक, भोपाल एयरपोर्ट से कुल 9 फ्लाइट (18 फ्लाइट मूवमेंट) ऑपरेट हुई हैं. इसमें शामिल हैं. एयर इंडिया द्वारा ऑपरेट की गई 3 फ्लाइट (6 मूवमेंट). इंडिगो द्वारा ऑपरेट की गई 6 फ्लाइट (12 मूवमेंट).

शनिवार को भोपाल एयरपोर्ट से ढाई हजार यात्री रवाना

पैसेंजर मूवमेंट में भी काफी सुधार हुआ है, शाम 3 बजे तक 2,500 से ज़्यादा पैसेंजर भोपाल एयरपोर्ट से यात्रा कर चुके हैं. ऑपरेशन के और स्टेबल होने के साथ-साथ आज रात तक फ्लाइट और पैसेंजर मूवमेंट में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. भोपाल एयरपोर्ट स्थिति पर लगातार नज़र रख रहा है और पैसेंजर को सपोर्ट करने और ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एयरलाइन के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है.

भोपाल एयरपोर्ट से भी इंडिगो की प्लाइट कैंसिल

राजा भोज एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया "भोपाल एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट पटरी पर आ रही हैं. शुक्रवार को भोपाल से दिल्ली, बैंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद समेत अन्य शहरों को जाने और आने वाली 18 फ्लाइट कैंसिल की गई थी. शनिवार को इंडिगो की 30 फ्लाइट का शेड्यूल है, जिनमें से भोपाल से पुणे और पुणे से भोपाल की एक-एक फ्लाइट कैंसिल है."

इसके साथ ही भोपाल से मुंबई और मुंबई से भोपाल की एक-एक फ्लाइट कैंसिल की गई है. इसके साथ ही 4 फ्लाइटें और कैंसिल की गई हैं. 22 फ्लाइट के शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं है, सभी समय पर चल रही हैं.

भोपाल रेलवे पर कोई खास असर नहीं

वहीं, भोपाल रेल मंडल के डीसीएम और जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया "हवाई यात्रा करने वाले यात्री ट्रेन के जनरल डिब्बे में यात्रा नहीं करते. जबकि हमारे यहां अधिकतर ट्रेन पहले से ही फर्स्ट और सेकंड एसी के साथ अन्य रिजर्व कैटेगिरी की सीटें आरक्षित हो चुकी हैं. ऐसे में भोपाल में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से रेल यात्रियों में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है. हालांकि दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में इसका असर हुआ है, लेकिन वहां रेलवे के द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है."