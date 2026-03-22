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रांची सदर अस्पताल में सरकारी स्तर पर संचालित हो रहा "सेंट्रल रेडियोलॉजी हब", जानिए, कितने लोग हो रहे लाभान्वित

देश का पहला पूर्णतः सरकारी स्तर पर "सेंट्रल रेडियोलॉजी हब" रांची के सदर अस्पताल से संचालित हो रहा है.

Central Radiology Hub being operated at government level from Ranchi Sadar Hospital
सेंट्रल रेडियोलॉजी हब, रांची सदर अस्पताल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 22, 2026 at 6:58 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड में रेडियोलॉजिस्ट की भारी कमी का खामियाजा प्रदेश के मरीजों को अब नहीं उठाना पड़ेगा. क्योंकि इसके लिए झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक अनूठी और प्रशंसनीय पहल "सेंट्रल रेडियोलॉजी हब, झारखंड" के रूप में शुरू की है.

यह देश का पहला ऐसा "सेंट्रल रेडियोलॉजी हब" है जो पूर्ण रूप से स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू किया गया है. रांची सदर अस्पताल में अगस्त 2025 से शुरू हुआ यह हब अब तक चार से पांच हजार मरीजों के अलग-अलग जांच की रिपोर्टिंग कर चुका है. अभी तक राज्य के छह मेडिकल कॉलेज, रांची-पलामू का सदर अस्पताल के साथ-साथ रिनपास और सीआईपी का रेडियोलॉजी विभाग इस हब से जुड़ चुका है.

'सेंट्रल रेडियोलॉजी हब' झारखंड के इंचार्ज डॉ. अनीश चौधरी ने बताया कि राज्य में रेडियोलॉजिस्ट की भारी कमी है. इस वजह से राज्यभर में मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था. खासकर मेडिको लीगल मामले में काफी परेशानी को देखते हुए इसे शुरू किया गया है.

जानकारी देते रेडियोलॉजिस्ट और सदर अस्पताल उपाधीक्षक (ETV Bharat)

कैसे काम करता है सेंट्रल रेडियोलॉजी हब

"सेंट्रल रेडियोलॉजी हब, झारखंड" के इंचार्च डॉ अनीश चौधरी कहते हैं कि उनके हब से ऑनलाइन के माध्यम से राज्य के छह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, दो सदर अस्पताल रांची और पलामू के साथ साथ रिनपास, सीआईपी जुड़े हुए हैं. इन जगहों पर जैसे ही किसी मरीज की रेडियोलॉजिकल जांच की जाती है उसके बाद वहां से मरीज के जिस पार्ट का एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई या मैमोग्राफी की फिल्म कम्प्यूटर के माध्यम से सेंट्रल रेडियोलॉजी हब को भेज दी जाती है. यहां बड़े सिस्टम पर उन फिल्मों का गहन अध्ययन कर रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट तैयार कर देते हैं जो पलक झपकते ही संबंधित अस्पताल के चिकित्सक तक पहुंच जाता है. इससे मरीज का सही इलाज जल्दी शुरू हो जाता है और उनको रांची या बड़े शहरों की दौड़ लगाने की परेशानी से बच जाता है.

24x7 चलता है सेंट्रल रेडियोलॉजी हब

रेडियोलॉजिस्ट डॉ. अनीश चौधरी ने बताया कि उनका सेंट्रल रेडियोलॉजी हब 365 दिन 24x7 चलता है. उन्होंने ईटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके साथ साथ दो सीनियर रेजिडेंट डॉ. प्रखर श्रीवास्तव और डॉ. रुचि पांडेय अपनी सेवा इस हब को दे रहे हैं, एक कोऑर्डिनेटर मोहन कुमार हैं जो सभी व्यवस्था को संभालते हैं. भविष्य में जब राज्य के अन्य सरकारी अस्पताल का रेडियोलॉजी विभाग हब से जुड़ेंगे उसकी तैयारी अभी से कर ली गयी है.

सीएचसी-पीएचसी को भी इससे जोड़ने की योजना- डॉ. बिमलेश कुमार सिंह

रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि "सेंट्रल रेडियोलॉजी हब" की ओर से सभी जिलों के सिविल सर्जनों को फरवरी महीने में ही यह पत्र भेजा गया है. जिसमें वह अपने अपने जिले के रेडियोलॉजी विभाग को इंटरनेट, कंप्यूटर या पीसी के साथ-साथ डिजिटल रूप से खुद को अपग्रेड कर लें. जिससे वहां होनेवाले जांच की भी योग्य चिकित्सकों के द्वारा रिपोर्टिंग रांचीनक "सेंट्रल रेडियोलॉजी हब" के माध्यम से हो सके. उन्होंने बताया कि जल्द ही रांची के सीएचसी-पीएचसी लेवल तक के अस्पतालों को इससे जोड़ने की योजना धरातल पर उतर जाएगी.

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