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रांची सदर अस्पताल में सरकारी स्तर पर संचालित हो रहा "सेंट्रल रेडियोलॉजी हब", जानिए, कितने लोग हो रहे लाभान्वित

रांची: झारखंड में रेडियोलॉजिस्ट की भारी कमी का खामियाजा प्रदेश के मरीजों को अब नहीं उठाना पड़ेगा. क्योंकि इसके लिए झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक अनूठी और प्रशंसनीय पहल "सेंट्रल रेडियोलॉजी हब, झारखंड" के रूप में शुरू की है.

यह देश का पहला ऐसा "सेंट्रल रेडियोलॉजी हब" है जो पूर्ण रूप से स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू किया गया है. रांची सदर अस्पताल में अगस्त 2025 से शुरू हुआ यह हब अब तक चार से पांच हजार मरीजों के अलग-अलग जांच की रिपोर्टिंग कर चुका है. अभी तक राज्य के छह मेडिकल कॉलेज, रांची-पलामू का सदर अस्पताल के साथ-साथ रिनपास और सीआईपी का रेडियोलॉजी विभाग इस हब से जुड़ चुका है.

'सेंट्रल रेडियोलॉजी हब' झारखंड के इंचार्ज डॉ. अनीश चौधरी ने बताया कि राज्य में रेडियोलॉजिस्ट की भारी कमी है. इस वजह से राज्यभर में मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था. खासकर मेडिको लीगल मामले में काफी परेशानी को देखते हुए इसे शुरू किया गया है.

जानकारी देते रेडियोलॉजिस्ट और सदर अस्पताल उपाधीक्षक (ETV Bharat)

कैसे काम करता है सेंट्रल रेडियोलॉजी हब

"सेंट्रल रेडियोलॉजी हब, झारखंड" के इंचार्च डॉ अनीश चौधरी कहते हैं कि उनके हब से ऑनलाइन के माध्यम से राज्य के छह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, दो सदर अस्पताल रांची और पलामू के साथ साथ रिनपास, सीआईपी जुड़े हुए हैं. इन जगहों पर जैसे ही किसी मरीज की रेडियोलॉजिकल जांच की जाती है उसके बाद वहां से मरीज के जिस पार्ट का एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई या मैमोग्राफी की फिल्म कम्प्यूटर के माध्यम से सेंट्रल रेडियोलॉजी हब को भेज दी जाती है. यहां बड़े सिस्टम पर उन फिल्मों का गहन अध्ययन कर रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट तैयार कर देते हैं जो पलक झपकते ही संबंधित अस्पताल के चिकित्सक तक पहुंच जाता है. इससे मरीज का सही इलाज जल्दी शुरू हो जाता है और उनको रांची या बड़े शहरों की दौड़ लगाने की परेशानी से बच जाता है.