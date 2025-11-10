ETV Bharat / state

बिहार चुनाव के लिए पूर्वी चंपारण तैयार, 4095 बूथों पर CAPF.. 100% लाइव वेबकास्टिंग CCTV

पूर्वी चंपारण 11 नवंबर को मतदान के लिए पूरी तरह तैयार है. 4095 बूथों पर CAPF, 100% CCTV-वेबकास्टिंग, 120 महिला बूथ, इंडो-नेपाल सीमा सील. पढ़ें-

Voting In East Champaran
पूर्वी चंपारण में मतदान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 10, 2025 at 3:20 PM IST

मोतिहारी: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूर्वी चंपारण में द्वितीय चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसे लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां जिला पूरी कर ली है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिले के सभी 4095 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है.

दिव्यांग मतदाताओं के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था: जिलाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी मतदान केंद्रों को मतदाता फ्रेंडली बनाया गया है. दिव्यांग मतदाताओं के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की गई है. बुर्का और घूंघट वाली मतदाताओं की सुविधा के लिए महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

पूर्वी चंपारण में मतदान की तैयारी (ETV Bharat)

"प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. एक मतदान कक्ष के अंदर और एक बाहर. सभी कैमरे ऑडियो रिकॉर्डिंग क्षमता वाले हैं, जिनकी निगरानी जिला नियंत्रण कक्ष से लाइव की जाएगी. साथ ही, सभी बूथों से लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी."-स्वर्ण प्रभात, पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी

संवेदनशील बूथों के लिए कास इंतजाम: संवेदनशील बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात रहेंगे. जिलाधिकारी ने कहा कि 10 नवंबर को सभी मतदान दलों को डिस्पैच सेंटर से उनके बूथों पर भेजा जाएगा. जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 95 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.

Voting In East Champaran
पूर्वी चंपारण में 4095 बूथ (ETV Bharat)

14 नवंबर को दो केंद्रों पर मतगणना: लगभग 120 मतदान केंद्र पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होंगे. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श बूथ और एक यूथ बूथ भी बनाया गया है. मतगणना 14 नवंबर को दो केंद्रों एमएस कॉलेज मोतिहारी और डाइट छतौनी में कराई जाएगी. पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 250 कंपनी फोर्स तैनात की गई है, जिसमें 150 केंद्रीय अर्धसैनिक बल की कंपनियां शामिल हैं.

क्यूआरटी टीम की गश्ती: मतदान के दिन 101 क्यूआरटी टीम जिले में लगातार गश्त करेंगी. सुरक्षा की चार स्तरीय व्यवस्था की गई है. मतदान केंद्र स्तर से लेकर सुपर जोनल दंडाधिकारी स्तर तक. एसपी ने कहा कि 200 से अधिक अपराधियों को जिला बदर किया गया है तथा 15 से अधिक अपराधियों का जेल ट्रांसफर किया गया है.

Voting In East Champaran
पूर्वी चंपारण में लाइव वेबकास्टिंग (ETV Bharat)

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आया मामला: इंडो-नेपाल सीमा पूरी तरह सील कर दी गई है. वहीं, सभी छह आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्रों पर तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और वहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है. मतदान के दिन मोतिहारी शहर में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा ताकि ईवीएम जमा करने में कोई बाधा न आए. अंत में, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में निर्भय होकर मतदान करने की अपील की.

