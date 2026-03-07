CBN ने थाईलैंड से आए पार्सल में पकड़ा अवैध गांजा, टॉयज के पार्सल के जरिए हो रही थी तस्करी
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने जयपुर और चित्तौड़गढ़ में दो अलग-अलग कार्रवाई की है.
Published : March 7, 2026 at 2:45 PM IST
कोटा: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की टीम ने जयपुर और चित्तौड़गढ़ में दो अलग-अलग कार्रवाई की है. पहली कार्रवाई में थाईलैंड से आए एक पार्सल से अवैध गांजा बरामद किया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई में एक व्यक्ति के घर से बड़ी मात्रा में डोडा चूरा बरामद किया गया है. दोनों ही मामलों में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए दोनों जगहों से अवैध मादक पदार्थों को जब्त किया गया है.
सीबीएन राजस्थान के डिप्टी कमिश्नर नरेश बुन्देल ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस (FPO) कस्टम जयपुर में विदेश से आ रहे पार्सल में मादक पदार्थ है. इसके बाद सीबीएन अधिकारियों की टीम को गुरुवार को पार्सल की तलाशी के लिए एफपीओ कस्टम्स जयपुर भेजा गया. वहां तलाशी के दौरान 273 ग्राम गांजे वाले पांच पैकेट बरामद हुए. ये सभी थाईलैंड से आए थे. इस मामले में जांच की जा रही है कि यह किस व्यक्ति को सप्लाई होने थे और किसने भेजे हैं. आरोपियों के संबंध में जांच-पड़ताल की जा रही है. यह तस्करी टॉयज के पार्सल के जरिए की जा रही थी, जिसमें पार्सल के अंदर टॉयज होने की जानकारी और लेबल लगे हुए थे.
भदेसर में भी कार्रवाई: दूसरी ओर, एक अन्य प्रकरण में चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर में कार्रवाई की गई है. इसके संबंध में सूचना मिली थी कि भदेसर तहसील के नन्नाना गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने घर पर डोडा चूरा जमा किया हुआ है और वह इसकी तस्करी में भी शामिल है. इसी को देखते हुए टीम शुक्रवार को रवाना की गई. उसके घर की तलाशी ली गई, जहां 45.558 किलो डोडा चूरा मिला. चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर की इस कार्रवाई में आरोपी को मौके से एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा.