ETV Bharat / state

CBN ने थाईलैंड से आए पार्सल में पकड़ा अवैध गांजा, टॉयज के पार्सल के जरिए हो रही थी तस्करी

कोटा: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की टीम ने जयपुर और चित्तौड़गढ़ में दो अलग-अलग कार्रवाई की है. पहली कार्रवाई में थाईलैंड से आए एक पार्सल से अवैध गांजा बरामद किया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई में एक व्यक्ति के घर से बड़ी मात्रा में डोडा चूरा बरामद किया गया है. दोनों ही मामलों में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए दोनों जगहों से अवैध मादक पदार्थों को जब्त किया गया है.

सीबीएन राजस्थान के डिप्टी कमिश्नर नरेश बुन्देल ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस (FPO) कस्टम जयपुर में विदेश से आ रहे पार्सल में मादक पदार्थ है. इसके बाद सीबीएन अधिकारियों की टीम को गुरुवार को पार्सल की तलाशी के लिए एफपीओ कस्टम्स जयपुर भेजा गया. वहां तलाशी के दौरान 273 ग्राम गांजे वाले पांच पैकेट बरामद हुए. ये सभी थाईलैंड से आए थे. इस मामले में जांच की जा रही है कि यह किस व्यक्ति को सप्लाई होने थे और किसने भेजे हैं. आरोपियों के संबंध में जांच-पड़ताल की जा रही है. यह तस्करी टॉयज के पार्सल के जरिए की जा रही थी, जिसमें पार्सल के अंदर टॉयज होने की जानकारी और लेबल लगे हुए थे.