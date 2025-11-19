ETV Bharat / state

PM किसान सम्मान की 21वीं किश्त जारी, धमतरी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- छत्तीसगढ़ होगा मखाना बोर्ड में शामिल

और भी कई विकास कार्य प्रदेश को मिले: इस दौरान प्रदेश स्तरीय वॉटरशेड महोत्सव का भी शुभारंभ किया. साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत 17,357 समूहों को चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि और बैंक क्रेडिट लिंकेज सहित लगभग 286 करोड़ रुपए का वितरण किया गया. इस अवसर पर कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हितग्राहियों को सम्मानित भी किया गया.

2442 किलोमीटर की लंबाई वाली 774 सड़कें: कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए. इस दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण के तहत 100 से अधिक आबादी वाली 780 बसाहटों को जोड़ने के लिए 2442 किलोमीटर लंबाई की 774 सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली. शिवराज सिंह चौहान ने इन सड़कों का शिलान्यास भी बटन दबाकर किया.

धमतरी: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी कर दी गई है. प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से रिमोट का बटन दबाकर देशभर के पात्र किसानों के बैंक खातों में यह प्रोत्साहन राशि भेजी. इसे लेकर छत्तीसगढ़ के धमतरी में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ. यहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे. उन्होंने कई सड़कों के निर्माण के लिए 2,225 करोड़ रुपए का स्वीकृति पत्र भी सौंपा.

केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या कहा: शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन के पहले सभी को जय जोहार से अभिवादन और मां अंगारमोती के चरणों को प्रणाम करते हुए कहा कि देश के किसानों के लिए आज आनंद का दिन है. किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सम्मान निधि की राशि आ रही है. साथ ही कहा कि अन्याय के नाश के लिए भगवान धरती पर आए थे. नरेन्द्र मोदी इस धरती पर आए हैं.

गिनाई उपलब्धियां: शिवराज सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सारी दुनिया ने देखा, श्रीराम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है. कश्मीर में 370 हटाने का किसी ने नहीं सोचा था. कांग्रेस के लोग धमकी देते थे कि 370 हटेगा तो कश्मीर की घाटी जल जाएगी. लोगों को भरोसा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव जीतकर आए और कश्मीर से 370 हट गई. छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद के दर्द का सहा है.अब गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के सफाया के लिए तारीख भी बता दी है.

कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक रूपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है. लेकिन नरेन्द्र मोदी के सरकार के आने के बाद एक रुपया डालते हैं तो पूरे पैसे अंतिम छोर तक पहुंचता है. पिछली कांग्रेस सरकार ने केन्द्र सरकार के पैसे को आगे नहीं बढ़ाया. गरीबों के आवास के पैसे को रोक दिया. अब भाजपा की विष्णुदेव सरकार मोर अधिकार मोर आवास के तहत 19 लाख मकान बन रही है.- शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

राहुल गांधी पर निशाना: शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी को गरीब, ग्रामीण विकास और खेती से कोई मतलब नहीं है. उन्हें सिर्फ एसआईआर, वोट चोरी का नारा लगाना ही आता है. बिहार की जनता ने ऐसे तमाचा मारा कि स्थिति का पता चल गया. वोटर लिस्ट में घुसपैठिए बंगलादेशी के नाम जुड़े हुए हैं, इसे हटना चाहिए लेकिन, कांग्रेस उन्हें जोड़कर रखना चाहती है.

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धमतरी जिले में मखाना की खेती शुरू होने पर खुशी जाहिर की. कहा कि बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी मखाना की खेती हो रही है. इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि मखाना बोर्ड में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया जाएगा.