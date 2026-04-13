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गडकरी बोले- सत्ता परमानेंट नहीं, बताया पेट्रोल-डीजल के इंपोर्ट से किसान की कमाई का फॉर्मूला

मध्य प्रदेश के रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव में पहुंचे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी.

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रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव का समापन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 7:39 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: अपनी बेबाकी के लिए मशहूर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ज्ञान, सत्ता और सुंदरता ये परमानेंट नहीं करते. मध्य प्रदेश के रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव के समापन में पहुंचे नितिन गडकरी ने बताया कि ईरान-इजराइल संकट के समय में जिस पेट्रोल, डीजल और गैस के इंपोर्ट पर जो बाइस लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं. उसमें से आधा भारत के किसानों की जेब में भी जा सकता है.

गडकरी ने पानीपत में पराली से हवाई ईंधन के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहा, जिस पराली से दिल्ली में प्रदूषण होता था. उससे एक लाख लीटर प्रतिदिन और 78 हजार टन प्रतिसाल सस्टेनेबेल एविएशन फ्यूल तैयार हो रहा है. उन्होंने दिल्ली से देहरादून हाईवे की भी जानकारी दी जिसकी बदौलत अब इन दो शहरों की दूरी कुल दो घंटे में पूरी हो जाएगी. गडकरी ने मीडिया को लेकर कहा कि रिकार्ड कर लेना मैं झूठ नहीं बोलता.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (ETV Bharat)

गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट , पराली से हवाई ईंधन तैयार

रायसेन में उन्नत कृषि मेले में बोलते हुए केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मैं यहां एक मंत्री की हैसियत से नहीं, एक किसान की तरह आया हूं. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही कह दिया कि पॉवर हमेशा रहने वाली नहीं है.

उन्होंने कहा कि जिस पराली की वजह से दिल्ली प्रदूषित होता था. पानीपत में प्रोजेक्ट लगाकर हम उस पराली से एक लाख लीटर परडे इथेनॉल तैयार कर रहे हैं. हर साल यहां से 78 हजार टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार हो रहा है. उन्होने कहा कि आज हम 22 लाख करोड़ रुपये के पेट्रोल-डीजल, गैस विदेशों से आयात में खर्च कर रहे हैं. अगर इस 22 लाख करोड़ में से दस लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएगा, तो सोचिए गांव की तस्वीर किस तरह से बदल जाएगी.

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (ETV Bharat)

गडकरी ने कहा- रिकार्ड कर लो, मैं झूठ नहीं बोलता

उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैंने मुंबई-पूना के बीच हाईवे बनाया और दूरी दो घंटे में तय कर देने की बात की थी. तो अखबारों में ये छपा कि मंत्री जी कुछ भी बोलते हैं. लेकिन वो तैयार हो गया. कल कल दिल्ली से देहरादून हाईवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे जो दो घंटे में पहुंचा देगा. दिल्ली से मुंबई 12 घंटे लगते थे. अब हाईवे के बाद ये सफर आठ घंटे में हो जाएगा. इसी तरह चेन्नई से बंगलुरु हाईवे अब केवल दो घंटे में पहुंच जाएंगे. उन्होंने कहा, मैं मीडिया से कहता हूं कि मेरा भाषण रिकार्ड कर लेना, क्योंकि मैं जो करता हूं वो बोलता हूं. मैं झूठ नहीं बोलता. एक भी बात पूरी नहीं हो तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना.

बायो मॉस से डामर बनाया...किसान बना है डामर दाता

नितिन गडरी ने कहा, सीएसआईएआर को मैंने बहुत सपोर्ट किया. वहां बायो मास से डामर तैयार हुआ है. देश में एक सौ दस लाख टन डामर लगता है. रिफाइनरी की क्षमता पचास लाख टन है. साठ लाख टन इम्पोर्ट होता है. उन्होंने कहा कि अभी ईरान वार की वजह से डामर का भाव चालीस पर्सेंट बढ़ गया है. हमारी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गनाइजेशन ने 23 लोगों को पेंटेट दिया है. मध्य प्रदेश के नजदीक मनसर एक इलाका है, जहां एक किलोमीटर की पूरी सड़क किसानों के तैयार हुए डामर से ही बनाई गई है.

गडकरी के खेत में एक किलो आठ सौ ग्राम का बैंगन

किसानों को अपनी खेती के तरीके की मिसाल देते हुए गडकरी ने कहा, मेरे खेत में एआई का इस्तेमाल होता है. जमीन में मोइस्चर कितना है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मेरे खेत की पिक्चर निकालते हैं, और बता देते हैं कि आठ दिन में आपके गन्ने में कौन सा रोग लगने वाला है. पानी की कितनी जरूरत है. कौन सी खाद यूज करना चाहिए. किस चीज की कमी है? हर फसल की पूरी रिपोर्ट मिलती है. उन्होंने कहा, मेरे खेत में 980 ग्राम का प्याज हुआ. एक किलो आठ सौ ग्राम का बैंगन हुआ. जबकि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं था.

नितिन बोले , तिरुपति से खरीदता हूं चार ट्रक बाल

नितिन गडकरी ने बताया कि वे तिरुपति से चार ट्रक बाल खरीदते हैं. इससे अमीनो एसिड बनाया जाता है. इसका एक बार स्प्रिंग करो, एकदम प्लांट बदल जाता है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाने में इसका यूज होता है. उन्होंने डेयरी से लेकर किसानों के लिए ब्लू फिश इकोनॉमी कैसे कारगर है ये भी बताया.

मेरे इलाके में 15 हजार किसानों ने खुदुकशी की

नितिन गडकरी ने मंजूर किया कि देश के किसानों के सामने चुनौतियां भी हैं. उन्होने कहा, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां 15 हजार किसानों ने आत्महत्या की है. कॉटन में हुए नुकसान की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली. मैंने तय किया कि मैं इसी के लिए काम करूंगा. उन्होंने किसानों को मंत्र दिया, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, जमीन का पानी जमीन में जाए.

नितिन जी इसलिए भर नहीं आए कि किसी मंत्री को आना था

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नितिन जी इसलिए नहीं आए कि किसी मंत्री को आना था. करोड़ों का काम लाखों में कर दें वो नितिन गडकरी हैं. देश में नवाचार से समृद्धि लाने का प्रयास करें, वो नितिन गडकरी. हैं. उन्होंने कहा, नितिन गडकरी यहां एक किसान की तरह आए हैं. हमने पूरा रोडमैप तैयार किया है, बीज से बाजार तक का. शिवराज ने कहा कि हम इस इलाके को दलहन और हार्टिकल्चर का हब बनाएंगे.

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