ETV Bharat / state

'भ्रष्टाचार पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, ना हम करेंगे, ना करने देंगे'- केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल

'प्रदेश में शुरू हुई भ्रष्टाचार पर चर्चा': खट्टर ने कहा- 'यह अच्छी बात है कि अब भ्रष्टाचार पर खुलकर चर्चा हो रही है. ना हम भ्रष्टाचार करेंगे और न करने देंगे. इन दो अफसरों ने जो बलिदान दिया है, उसने पूरे प्रदेश में ईमानदारी की नई बहस शुरू कर दी है.' उन्होंने कहा कि 'सरकार दोनों परिवारों के साथ खड़ी है और न्याय हर हाल में मिलेगा.'

'भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ रही है': केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "इन घटनाओं का एक पहलू यह भी है कि अब समाज जागरूक हो रहा है. लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद खड़े हो रहे हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है. उन्होंने कहा कि अगर इन घटनाओं की जड़ में जाएं, तो भ्रष्टाचार मुख्य कारण है. अब लोग ऐसे मामलों को उजागर कर रहे हैं और सरकार की एजेंसियां सक्रिय कार्रवाई कर रही हैं."

अफसरों की आत्महत्याएं -'दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए': केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि "हरियाणा में दो पुलिस अफसरों की आत्महत्याएं बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं. दो परिवारों ने अपने जिम्मेदार सदस्यों को खो दिया है, लेकिन इन घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए." उन्होंने कहा कि "यह समय भावनात्मक संतुलन का है, न कि आरोप-प्रत्यारोप का"

करनाल: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने कर्ण कमल कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने हरियाणा में दो पुलिस अफसरों की आत्महत्याओं, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, जी-20 सम्मेलन और विपक्ष के बयानों पर खुलकर अपनी बात रखी.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (Etv Bharat)

'भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में दिखाई नई दिशा': डबरन में हुए जी-20 सम्मेलन पर बोलते हुए खट्टर ने कहा कि बैठक का मुख्य फोकस ‘पावर सेक्टर’ रहा. भारत ने दुनिया के सामने यह दिखाया है कि नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में वह तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत अब 50% से अधिक क्लीन एनर्जी उत्पादन कर रहा है-'यह वह उपलब्धि है, जो दुनिया के बहुत कम देशों ने हासिल की है.'

'हमने प्रदूषण घटाने के लक्ष्य 5 साल पहले पूरे किए': खट्टर ने कहा कि "बीते दस सालों में भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है. कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन में भारी कमी आई है, जिससे कार्बन उत्सर्जन घटा है और पर्यावरणीय लक्ष्य समय से पहले पूरे हुए हैं."

'विदेशों में भी भारत की ऊर्जा कंपनियां चमक रहीं': उन्होंने बताया कि "भारत की ऊर्जा कंपनियां अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही हैं. सिंगापुर, दुबई और यूएई में समुद्र के नीचे सौर ऊर्जा के ट्रांसफर के लिए केबल बिछाई जा रही है, जबकि साउथ अफ्रीका में एनटीपीसी की संस्थाएं दौरे पर हैं. हम जितनी उनकी मदद करेंगे, वे उतनी ही हमारी करेंगे."

'हमारे संस्कार अलग हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहे': विपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ‘डम्मी सीएम’ कहने पर खट्टर ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि “ऐसे बयानों से कुछ फर्क नहीं पड़ता. हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक ही पार्टी की सरकार लगातार दो बार बनी है और अब तीसरी बार भी बनी है." उन्होंने कहा कि "भाजपा में संस्कार अलग है, यहां टीमवर्क और अनुशासन सर्वोपरि है.

'आरजेडी को जनता देगी जवाब': जब उनसे पूछा गया कि एक पार्टी ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि “यह जनता का चुनाव है. जनता सब समझती है और सही समय पर जवाब देती है. गलत काम करने वालों या विवादित चेहरों को टिकट देने वालों को जनता सबक सिखाती है.”

'भ्रष्टाचार पर सख्त, विकास पर केंद्रित सरकार': केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "केंद्र और राज्य की सरकारें जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम हैं. हमारा उद्देश्य है देश और राज्य को पारदर्शी शासन देना. भ्रष्टाचार खत्म करने के साथ-साथ सरकार ने ऊर्जा, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के क्षेत्र में तेजी से विकास की दिशा तय की है."