मिर्जापुर में टीबी मुक्त भारत अभियान; गोंडा में आशीष पटेल ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की. वहीं आशीष पटेल गोंडा पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 8:38 AM IST
मिर्जापुर/गोंडा: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की. उन्होंने 31 टीबी मरीजों को पोषण की वितरित की और सभी को टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाई. वहीं, अनुप्रिया के पति और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने गोंडा के एक कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा. कहा कि 2027 में NDA की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है.
मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल का कार्यक्रम: मिर्जापुर की सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में टीबी उन्मूलन की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि पोषण से ही मरीज जल्दी ठीक होंगे.
भारत को टीबी मुक्त बनाना है. यह लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है. उन्होंने बताया कि 100 दिवसीय कार्यक्रम में मिर्जापुर जनपद में 694 नए टीबी मरीजों की पहचान की गई है.
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी की जांच, दवाएं मिल रही हैं. हम तेजी से स्क्रीनिंग कर रहे हैं. गांव से लेकर शहर तक अभियान चला रहे हैं, ताकि टीबी मुक्त कर सके. कोई छूटने ना पाए, चाहे लक्षण वाले हों या बिना लक्षण वाले हों.
उन्होंने कहा कि जनपदवासियों से भी आग्रह है कि टीबी की जांच सभी कराएं. आपके घर में टीबी रोगी है, तो इसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है. इसके इलाज के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं.
अखिलेश यादव पर आशीष पटेल ने साधा निशाना: गोंडा में मंत्री अशीष पटेल का अखिलेश यादव द्वारा सीटों को लेकर किए गए ट्वीट पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दूसरों को कहते-कहते स्वयं अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति हो गए हैं. उनके अंदर निराशा आ गई है कि 2027 में हम क्या करेंगे.
गोंडा जिले के प्रभारी और यूपी के मंत्री अशीष पटेल एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे. आशीष पटेल ने सर्किट हाउस में जिलाधिकारी सहित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.
बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी दूसरों को कहते-कहते स्वयं अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति हो गए हैं. 2027 में एनडीए की सरकार आने जा रही है.
निश्चित तौर पर उनके अंदर जो निराशा है, वह निराशा अफवाह फैलाने के रूप में बाहर निकल रही है. उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा कौन सा वीआईपी सूत्र है, जो इन सब चीजों को उनके सामने रख रहा है. मुझे तो लगता है कि धीरे-धीरे उनकी परेशानी बढ़ रही है. इसलिए अफवाह फैला रहे हैं.
मंत्री अशीष पटेल ने जेन जी और जेन अल्फा के प्रदर्शनों पर कहा जेन जी और जेन अल्फा का जो विषय है, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से लेते हुए उनका हल करने का काम किया है. आगे भी जो विषय आएगा, तो उसे सरकार गंभीरता से लेते हुए हल करेगी.
आशीष पटेल ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव तो 2022 में भी कह रहे थे, कि हमारी सरकार बन रही है. 2017 में भी कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है. अब तो उनके सामने स्वयं एक बड़ा लक्ष्य है कि अपनी बात को सिद्ध कर सकें, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए मन बना चुकी है.
एक सवाल के जवाब में मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि आजम खान का जहां तक विषय है, उस विषय में सरकार निष्पक्षपूर्वक कार्रवाई करेगी. और मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेगी. आप यह देखिए, अगर कोई अवैध काम हुआ होगा, तो उस पर जरूर सरकार आगे बढ़कर के कार्रवाई करने का काम करेगी.
यह भी पढ़ें: नाइजीरिया को भाया यूपी का यह क्षेत्र, अफ्रीका से आई 10 सदस्यों की टीम, ये पहल की