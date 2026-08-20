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मिर्जापुर में टीबी मुक्त भारत अभियान; गोंडा में आशीष पटेल ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल और गोंडा में आशीष पटेल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर/गोंडा: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की. उन्होंने 31 टीबी मरीजों को पोषण की वितरित की और सभी को टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाई. वहीं, अनुप्रिया के पति और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने गोंडा के एक कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा. कहा कि 2027 में NDA की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है. मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल का कार्यक्रम: मिर्जापुर की सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में टीबी उन्मूलन की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि पोषण से ही मरीज जल्दी ठीक होंगे. भारत को टीबी मुक्त बनाना है. यह लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है. उन्होंने बताया कि 100 दिवसीय कार्यक्रम में मिर्जापुर जनपद में 694 नए टीबी मरीजों की पहचान की गई है. मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल. (Video Credit: ETV Bharat) केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी की जांच, दवाएं मिल रही हैं. हम तेजी से स्क्रीनिंग कर रहे हैं. गांव से लेकर शहर तक अभियान चला रहे हैं, ताकि टीबी मुक्त कर सके. कोई छूटने ना पाए, चाहे लक्षण वाले हों या बिना लक्षण वाले हों. उन्होंने कहा कि जनपदवासियों से भी आग्रह है कि टीबी की जांच सभी कराएं. आपके घर में टीबी रोगी है, तो इसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है. इसके इलाज के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. अखिलेश यादव पर आशीष पटेल ने साधा निशाना: गोंडा में मंत्री अशीष पटेल का अखिलेश यादव द्वारा सीटों को लेकर किए गए ट्वीट पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दूसरों को कहते-कहते स्वयं अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति हो गए हैं. उनके अंदर निराशा आ गई है कि 2027 में हम क्या करेंगे.