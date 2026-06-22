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छत्तीसगढ़ में केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता टीम की बड़ी कार्रवाई, ड्रोन सर्वे के बाद एमसीबी में नोटिस जारी

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : कोरिया रेत विवाद में ट्रिपल मर्डर के बाद छत्तीसगढ़ सरकार हरकत में है. एमसीबी में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर प्रशासन ने सख्त एक्शन अख्तियार कर लिया है. इस बीच केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने बीती रात जिले के कई नदी क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर रेत भंडारण स्थलों की जांच की.खनिज विभाग के संचालक रजत बंसल के निर्देश पर केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की टीम सक्रिय हुई है.

केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता टीम ने मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (एमसीबी) जिले के केल्हारी तहसील अंतर्गत दंडाहस्वाही स्थित केवई नदी के पास ड्रोन सर्वे किया. इसके अलावा टीम ने पसौरी, कुटरा एवं हसदेव नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया. इस दौरान स्वीकृत अस्थाई रेत भंडारण के स्थलों की जांच की गई. निरीक्षण के दौरान मौके पर हाईटेक ड्रोन सर्वे के माध्यम से रेत की वास्तविक मात्रा का मापन किया गया. टीम द्वारा भंडारण स्थल में उपलब्ध रेत और रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा का मिलान किया गया.

खनिज विभाग की टीम (ETV BHARAT)

एमसीबी में केंद्रीय खनिज विभाग की कार्रवाई (ETV BHARAT)

रेत भंडारण में गड़बड़ी पर नोटिस जारी

जांच के दौरान रेत भंडारण में अनियमितता पाए जाने पर जिन लोगों ने स्टोरेज का काम किया है. उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.विभागीय जानकारी के अनुसार केवल एमसीबी जिले में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों के पहुंच विहीन क्षेत्रों और संभावित अवैध रेत उत्खनन क्षेत्रों की भी ड्रोन सर्वे के माध्यम से निगरानी की जा रही है. इस कार्रवाई से खनिज विभाग का मकसद अवैध रेत के भंडारण पर कंट्रोल स्थापित करना है. यही वजह है कि केंद्रीय खनिज उड़नदस्ता की टीम लगातार इन क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही है.