ETV Bharat / state

दुर्ग जिले में गुटखा फैक्ट्री पर सेंट्रल GST का छापा, 30 बोरा तैयार गुटखा और 2 मशीनें जब्त

गोदाम में रखे अन्य सामान और कारोबारी दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है. पूरे मामले में की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

raid on gutkha factory
दुर्ग जिले में गुटखा फैक्ट्री पर सेंट्रल GST का छापा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2026 at 12:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: जिले में सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने रेड मारी है. कुम्हारी के स्टेशन चौक इलाके में रविवार सुबह सेंट्रल जीएसटी की टीम अवैध गुटखा बनाने वाले एक गोदाम में पहुंची. कार्रवाई के दौरान टीम ने गुटखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली दो मशीनें और करीब 30 बोरा तैयार गुटखा जब्त किया है.

दुर्ग जिले में गुटखा फैक्ट्री पर सेंट्रल GST का छापा, 30 बोरा तैयार गुटखा और 2 मशीनें जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

3 वाहनों में पहुंचे अधिकारी

सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम को कुम्हारी के स्टेशन चौक में अवैध रूप से गुटखा तैयार किए जाने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर 10 से 12 सदस्यों की टीम तीन वाहनों में मौके पर पहुंची. टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. अधिकारियों ने गोदाम के भीतर रखे सामान और गुटखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की जांच की.

raid on gutkha factory
गोदाम में रखे अन्य सामान और कारोबारी दस्तावेजों की भी जांच की जा रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब्ती की कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान टीम ने गुटखा बनाने वाली दो मशीनों को जब्त किया. इसके अलावा मौके से करीब 30 बोरा तैयार गुटखा भी बरामद किया गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जब्त सामान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है. हालांकि जब्त सामग्री की वास्तविक कीमत और उस पर लगने वाले टैक्स से संबंधित जानकारी कार्रवाई पूरी होने के बाद सामने आने की संभावना है.

गोदाम मालिक का नाम सुरेश गुप्ता

कार्रवाई के दौरान जांच में पता चल है कि गोदाम के मालिक का नाम सुरेश गुप्ता है. हालांकि सेंट्रल जीएसटी की टीम ने गोदाम में मौजूद दस्तावेजों और अन्य सामग्री की भी जांच की है. अधिकारियों की ओर से फिलहाल कार्रवाई से संबंधित विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

raid on gutkha factory
30 बोरा तैयार गुटखा और 2 मशीनें जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर रवाना हुई टीम

जांच और जब्ती की कार्रवाई के बाद सेंट्रल जीएसटी की टीम जब्त की गई मशीनों और गुटखे को साथ लेकर रायपुर के लिए रवाना हुई. टीम द्वारा जब्त सामग्री की जांच और दस्तावेजों के मिलान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. जीएसटी अधिकारियों द्वारा यह भी जांच की जा रही है कि गुटखा निर्माण और उसकी बिक्री से जुड़े कारोबार में टैक्स संबंधी नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं.

पीडीएस चावल की कालाबाजारी के खिलाफ दुर्ग खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई
साइबर ठगी-ऑनलाइन सट्टे के अवैध लेन-देन पर एक्शन, दुर्ग पुलिस ने जिले में 3162 म्यूल खातों की पहचान की, 2.75 करोड़ रुपए फ्रीज
तालाब में नहाने गई तीन सहेलियों की डूबने से मौत, नुनेरा गांव में पसरा मातम, दुर्ग में एनीकट में बहे युवक का मिला शव

TAGGED:

CENTRAL GST RAID
ACTION ON GUTKHA IN DURG
गुटखा फैक्ट्री पर छापा
सेंट्रल GST का छापा
RAID ON GUTKHA FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.