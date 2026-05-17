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पेट्रोल और डीजल की किल्लत के बीच फिट इंडिया का संदेश, सेंट्रल जीएसटी विभाग की साइकिल रैली

पेट्रोल-डीजल संकट के बीच सेंट्रल जीएसटी विभाग के कर्मचारियों ने साइकिल रैली निकाली है.

Cycle Rally in Raipur
रायपुर में साइकिल रैली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 17, 2026 at 7:34 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर लोगों में चिंता फैल गई है. इस बीच सेंट्रल जीएसटी एवं कस्टम्स विभाग ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत बड़ा काम किया है. जीएसटी के कर्मचारियों ने संडेस ऑन साइकिल रैली निकाली और लोगों को फिटनेस का संदेश दिया.

हेल्दी इंडिया का संदेश

जीएसटी और कस्टम्स विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को स्वास्थ्य के साथ-साथ ईंधन बचत का संदेश दिया. राजधानी रायपुर में आयोजित इस साइकिल रैली में विभागीय अधिकारियों, व्यापारिक संगठनों और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया.सभी कर्मचारी साइकिल पर सवारी करते नजर आए.

Message Of Fit India
फिट इंडिया का संदेश (ETV BHARAT)

जीएसटी मुख्यालय से निकाली गई रैली

भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत रविवार को पूरे देश में संडेस ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस बार कार्यक्रम की थीम जीएसटी एंड कस्टम्स रखी गई थी. रायपुर में सेंट्रल जीएसटी विभाग द्वारा टिकरापारा स्थित जीएसटी मुख्यालय से साइकिल रैली निकाली गई.

GST Employees In Bicycle Rally
साइकिल रैली में जीएसटी के कर्मचारी (ETV BHARAT)

ईंधन संकट के बीच साइकिल के उपयोग पर जोर

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल की कमी और लंबी कतारों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम को लोगों ने समय की जरूरत से भी जोड़कर देखा. कार्यक्रम के जरिए नागरिकों को कार और बाइक के बजाय छोटी दूरी के लिए साइकिल अपनाने, ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया.

बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग

साइकिल रैली का शुभारंभ जीएसटी के आयुक्त एमपी मीणा ने की. उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया. रैली में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधि और आम नागरिक भी शामिल हुए.रैली टिकरापारा जीएसटी मुख्यालय से शुरू होकर गांधी उद्यान, सिविल लाइंस में समाप्त हुई.

स्वस्थ जीवन शैली पर जोर

समापन समारोह में संयुक्त आयुक्त अमित चौधरी, कार्यक्रम नोडल अधिकारी मनोज ओझा और सहायक आयुक्त आर के स्वर्णकार ने लोगों को फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया.कार्यक्रम में कैट छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष परमानंद जैन, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष टी श्रीनिवास रेड्डी और आईसीएआई रायपुर चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष विकास गोलछा मौजूद रहे.

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