पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी, हिमाचल के 9 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में पहुंचे दो हजार
केंद्र सरकार ने देशभर के लाखों किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे भेजें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 8:35 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में खेती-किसानी से जुड़े लाखों परिवारों के लिए शनिवार का दिन राहत और खुशी लेकर आया. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 23वीं किस्त जारी होते ही हिमाचल प्रदेश के 9 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में दो-दो हजार रुपये की सम्मान निधि पहुंच गई. खेती के मौजूदा मौसम के बीच मिली यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए किसी संबल से कम नहीं मानी जा रही है.
किसानों का कहना है कि समय पर मिलने वाली यह राशि बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि कार्यों की जरूरतों को पूरा करने में काफी मददगार साबित होती है. प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 लाख 19 हजार 505 से अधिक किसान लाभ प्राप्त कर रहे हैं. 23वीं किस्त जारी होने के साथ करोड़ों रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है. इससे किसानों को कृषि गतिविधियों को गति देने के साथ-साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में भी सहूलियत मिलेगी.
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को सुदृढ़ बनाना और कृषि क्षेत्र को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है. इस तरह से समय-समय पर मिलने वाली यह सहायता किसानों के लिए खेती-किसानी के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
किसानों के लिए बनी मजबूत आर्थिक आधार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार बन चुकी है. खेती की बढ़ती लागत के बीच नियमित अंतराल पर मिलने वाली यह सहायता किसानों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर रही है. यही वजह है कि योजना का लाभ प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंच रहा है और बड़ी संख्या में किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं.
किसानों में खुशी
23वीं किस्त जारी होने पर किसानों का कहना है कि खेती के महत्वपूर्ण समय में मिलने वाली यह सहायता राशि बेहद उपयोगी साबित होती है. किसान रोशन लाल और भीम सिंह ने कहा, 'इससे कृषि कार्यों के लिए जरूरी सामग्री खरीदने में आसानी होती है और परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मदद मिलती है. योजना के माध्यम से केंद्र सरकार लगातार किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने के साथ किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को भी बल मिल रहा है. 23वीं किस्त जारी होने के बाद प्रदेश के लाखों किसान परिवारों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है'.
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