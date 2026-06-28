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केंद्र सरकार कर रही इस योजना में बड़ा बदलाव, हिमाचल में इन परिवारों को 35 की जगह अब प्रति सदस्य मिलेगा इतना किलो राशन

अगर यह प्रस्ताव कानून का रूप लेता है तो इससे देशभर के करोड़ों परिवारों के साथ हिमाचल प्रदेश के 1.59 लाख से ज्यादा अंत्योदय परिवार भी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे. इस संबंध में केंद्र के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2026' का मसौदा जारी कर 13 जुलाई, 2026 तक आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं, जिसके बाद संशोधित विधेयक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. हिमाचल में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो राशन दिया जाता है. इसमें प्रति महीने 20 किलो आटा और 15 किलो चावल दिया जा रहा है.

शिमला: देशभर के करोड़ों गरीब परिवारों की रसोई और उनके खाद्य सुरक्षा अधिकारों से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने की आहट है. पिछले एक दशक से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत तय नियमों के अनुसार मिलने वाले राशन वितरण की प्रणाली अब बदल सकती है. केंद्र सरकार ने ऐसी नई व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत प्रति परिवार निर्धारित मात्रा में मिलने वाले अनाज की जगह अब परिवार के सदस्यों की वास्तविक संख्या के आधार पर राशन देने का प्रावधान किया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश में अंत्योदय अन्न योजना के लाखों लाभार्थियों के लिए जल्द ही राशन वितरण का तरीका बदल सकता है. अब तक इस योजना के तहत परिवार में सदस्यों की संख्या चाहे एक हो या सात, प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने समान रूप से 35 किलोग्राम राशन मिलता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित नए नियम इस व्यवस्था को पूरी तरह बदलने जा रहे हैं. नई व्यवस्था में अब राशन का निर्धारण परिवार के कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर होगा, यानी जितने सदस्य, उतना राशन. इससे छोटे परिवारों को पहले की तुलना में कम राशन मिलेगा, जबकि बड़े परिवारों के लिए अधिकतम 35 किलोग्राम की सीमा पहले की तरह बरकरार रहेगी. ऐसे में प्रदेश के हजारों अंत्योदय परिवारों पर इस बदलाव का सीधा असर पड़ने की संभावना है.

नए प्रस्ताव में ये नियम

1 सदस्य का परिवार को पहले 35 किलोग्राम मिलता था, लेकिन नए नियम से 7 किग्रा मिलेगा. 2 सदस्यों के परिवार को नए नियम से 14 किग्रा राशन मिलेगा. 3 सदस्यों का परिवार को नए नियम से 21 किग्रा राशन मिलेगा. 4 सदस्यों का परिवार को नए नियम से केवल 28 किग्रा राशन मिलेगा. 5 या इससे ज्यादा सदस्यों के परिवारों को अधिकतम सीमा के तहत 35 किग्रा राशन मिलता रहेगा.

अंत्योदय अन्न योजना के तहत इतने कार्ड

हिमाचल प्रदेश में 28 जून 2026 तक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में अंत्योदय अन्न योजना का 1,59,658 कार्ड धारक लाभ उठा रहे हैं. आंकड़ों का विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि योजना का सबसे बड़ा दायरा तीन से पांच सदस्यों वाले परिवारों में है, जबकि अकेले रहने वाले और 7 से ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों की संख्या अपेक्षाकृत कम है. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में एक सदस्य वाले परिवारों की संख्या केवल 9,792 है. प्रदेश में दो सदस्यों वाले 17,935, तीन सदस्यों वाले 33,885 परिवार हैं. वहीं, सबसे अधिक लाभार्थी चार सदस्यों वाले परिवार हैं, जिनकी संख्या 46,200 है. पांच सदस्यों वाले 28,778 परिवार योजना के दायरे में हैं. छह सदस्यों वाले 14,566 परिवार, सात सदस्यों वाले 5,145 परिवार व सात से ज्यादा सदस्यों वाले 3,357 अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं.